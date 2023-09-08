أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان تعميما بإجراء تغييرات تنظيمية بترقية عدد من المديرين ورؤساء الفرق اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق 10 الجاري.



وجاء في التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء» انه تمت ترقية محمد اسماعيل صادقي ليصبح مديرا لمجموعة العقود في الشركة على ان يكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي للتجاريـــة والخدمــات المشتركة.



ويمتلك صادقي خبرة في إدارة العقود بالشركة، حيث شغل منصب رئيس قسم خدمات العقود والمشتريات في نفط الكويت منذ عام 2020 حتى الآن قبل صدور قرار الترقية.



وخلال السنوات الماضية نجح محمد صادقي في تنفيذ مجموعة ضخمة من عقود المشاريع بفضل خبرته الكبيرة في التعامل مع الجهاز المركزي للمناقصة العامة والإجراءات الرسمية لطرح وترسية المناقصات.



وعن بقية الترقيات في الشركة، ذكر التعميم انه تم تعيين ماجد زايد العنزي مديرا لمجموعة مكتب الرئيس التنفيذي، وتعيين بدر عبدالرحمن محمود مستشارا ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (جنوب وشرق الكويت).



أما مجموعة مساندة العمليات فسيتم تعيين مدير مجموعة مساندة العمليات في وقت لاحق.



وفي مديرية الغاز والبيئة، أصبح عليان حسين العنزي مستشارا ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (الغاز والبيئة)، وسيتم تعيين مدير مجموعة عمليات مساندة الغاز في وقت لاحق.



كما أصبح محمد دواس العجمي مستشارا ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (الاستكشاف والحفر).



وأخيرا سيتم تعيين مدير مجموعة الاستكشاف في وقت لاحق.