منذ ما بين 148 و150 مليون سنة تقريبا، عاش ديناصور غريب بحجم طائر الدراج «دجاج الأدغال»، يشبه الطيور بساقين طويلتين وذراعين تشبهان الأجنحة في تكوينهما بجنوب شرق الصين. وللكائن تشريح محير يوحي بأنه إما كان عداء سريعا أو عاش أسلوب حياة يشبه الطيور الحديثة طويلة الساقين. وأكد علماء أنهم اكتشفوا في مقاطعة فوجيان حفرية لديناصور من العصر الجوراسي أطلقوا عليه اسم «فوجيانفيناتور بروديجيوسوس»، في اكتشاف يلقي الضوء على مرحلة تطورية مهمة في أصل الطيور. وقال مين وانغ الذي تزعم فريق الدراسة وهو عالم حفريات في معهد علم الحفريات الفقارية وعلم مستحاثات البشر في الأكاديمية الصينية للعلوم إن تصنيف فوجيانفيناتور، بسماته الهيكلية الغريبة، على أنه طير إنما يتوقف على تعريفنا للطيور. وحين سئل عن كلمة تصف فوجيانفيناتور، أجاب وانغ «سأقول غريب. فوجيانفيناتور بعيد الشبه عن أي طيور حديثة».