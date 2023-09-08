مجلس إدارة الهيئة يوافق على تعديل الساعات الإضافية إلى 3 ساعات

ثامر السليم



أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام قرارا يقضي بندب د.طلال المسعد للقيام بأعمال عميد كلية التربية الأساسية من بداية الفصل الدراسي الأول 2023-2024 لحين تعيين عميد بالأصالة.



كما أصدر الفجام مجموعة قرارات، حصلت «الأنباء» على نسخ منها، تقضي بندب حمد الحمد للقيام بأعمال مدير مركز ابن الهيثم للتدريب بالإضافة إلى عمله الأصلي ولمدة عام، وندب عبدالعزيز الظفيري للقيام بأعمال مدير إدارة تنسيق التدريب لمدة عام إضافة لعمله الأصلي، وندب فيصل العوضي للقيام بأعمال مساعد نائب المدير العام للتدريب لمدة عام إضافة إلى عمله الأصلي، وكذلك ندب عبدالله الفوزان للقيام بأعمال مساعد العميد لقبول وتسجيل المدربين بعمادة القبول والتسجيل بـ «التطبيقي» لمدة عام بالإضافة لعمله الأصلي، على أن تسري هذه القرارات اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام التدريبي 2023-2024.



من جهة أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان مجلس إدارة الهيئة وافق على تعديل عدد الساعات الإضافية لأساتذة ومدربي كليات ومعاهد الهيئة على ان تكون 3 ساعات فوق النصاب بالمستحقات المالية نفسها لست ساعات اضافية، مؤكدة انه سيتم احتساب ألف دينار عن كل ساعة إضافية بواقع 3 ساعات إضافية في الفصل الدراسي.



يأتي ذلك بعد مطالبات عدة من الروابط النقابية وهي كل من رابطة تدريس الكليات التطبيقية، ورابطة تدريب المعاهد، ورابطة تدريب الكليات، لأساتذة ومدربي الهيئة بتعديل القرار السابق لمجلس إدارة التطبيقي الذي صدر منذ عامين بتخفيض مكافأة الساعات الإضافية للأساتذة بصرف 3 آلاف دينار مكافأة عن 6 ساعات إضافية في الفصل الدراسي، في حين انه كان يصرف 6 آلاف دينار مقابل 6 ساعات إضافية في الفصل الدراسي.



وفي هذا السياق، بارك رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد البريوج، متوجها بالشكر إلى مدير عام الهيئة د.حسن الفجام على تفهمه مطالب الرابطة، ومجلس الإدارة لموافقتهم على هذا المطلب المستحق.