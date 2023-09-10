84.31 ألف مستفيد ومستفيدة دخلوا منظومة التموين في عام.. منهم 43.15 ألفاً في 6 أشهر

7793 بطاقة تموينية إضافية منذ يونيو 2022.. رفعت أعدادها إلى 258.46 ألف بطاقة



طارق عرابي - علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن الإنفاق الحكومي على دعم المواد التموينية بأنواعها من مواد أساسية وإنشائية وحليب أطفال ارتفع بنسبة 37.5% بما قيمته 52 مليون دينار لتبلغ فاتورة الـ 6 أشهر الأولى من 2023 نحو 191 مليون دينار مقارنة مع 138.9 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022.



يأتي ذلك فيما ارتفعت أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية على أساس سنوي بواقع 84.31 ألف مستفيد ومستفيدة خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو 2023 ليصل إلى 2.255 مليون مستفيد ومستفيدة، كما ارتفعت أعداد البطاقات التموينية خلال الفترة ذاتها بواقع 7793 بطاقة ليصل إلى 258.46 ألف بطاقة في نهاية يونيو 2023.



ووفقا للبيانات، استحوذ الدعم المقدم للمواد الانشائية على نحو 58% من قيمة الدعومات المقدمة خلال النصف الأول من 2023، بما قيمته نحو 110.6 ملايين دينار، فيما استحوذ دعم المواد الأساسية على 38.4% من إجمالي قيمة الدعوم المقدمة بواقع 73.3 مليون دينار، بينما بلغت حصة الانفاق على دعم الحليب ومغذيات الأطفال نحو 4% من إجمالي الانفاق على الدعومات خلال النصف الاول من العام الحالي بإجمالي إنفاق بلغ 6.98 ملايين دينار.



ووفقا للبيانات، فقد بلغت ذروة الانفاق الحكومي على تلك الدعومات خلال شهر أبريل الماضي حيث بلغ الانفاق نحو 42.34 مليون دينار بنسبة 22% من إجمالي الانفاق، يليه شهر يناير بإنفاق بلغت قيمته 40.1 مليون دينار، ثم شهر مايو بإنفاق بلغت قيمته 33.54 مليون دينار، ثم شهر فبراير بإنفاق بلغت قيمته 31.68 مليون دينار ثم شهر يونيو بإنفاق بلغت قيمته 24.24 مليون دينار، ثم شهر مارس بإنفاق بلغت قيمته 19 مليون دينار.



المواد الإنشائية



ولجهة الإنفاق على المواد الانشائية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الدعم الحكومي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للانفاق عليها نحو 110.6 ملايين دينار، فيما وصلت إلى ذروة الانفاق على تلك المواد في شهر ابريل الذي شهد انفاقا بواقع 28.3 مليون دينار، تلاه شهر يناير الذي شهد إنفاقا بواقع 24 مليون دينار، ثم شهر فبراير بواقع 20 مليونا، ثم مايو بواقع 18.9 مليون دينار ويونيو بواقع 13.4 مليون دينار، فيما حل شهر مارس بالمرتبة الاخيرة بإنفاق قدره 5.7 ملايين دينار.



المواد الأساسية



وعلى صعيد دعم المواد الأساسية، فدق بلغ إجمالي الانفاق عليها خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام نحو 73.35 مليون دينار، وتصدر شهر يناير قائمة اعلى الشهور إنفاقا بواقع 14.2 مليون دينار، تلاه شهر مايو بواقع 13.9 مليون دينار، ثم شهر أبريل بواقع 12.8 مليون دينار، ثم شهر مارس بواقع 12 مليون دينار، ثم فبراير بواقع 10.4 ملايين دينار، وأخيرا يونيو بواقع 9.7 ملايين دينار.



الحليب والمغذيات



ولجهة دعم الحليب ومغذيات الأطفال، فقد بلغ الانفاق الإجمالي عليها نحو 6.98 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وكانت ذروة الدعم في شهر يناير الذي شهد إنفاقا بواقع 1.8 مليون دينار، تلاه شهر مارس بواقع 1.2 مليون دينار، ثم شهر ابريل بواقع 1.1 مليون دينار، ثم شهر فبراير بواقع 1.07 مليون دينار يليه شهر يونيو بواقع 1.05 مليون دينار وأخيرا شهر مايو بواقع 640 ألف دينار فقط.



البطاقات التموينية



أظهرت البيانات أن أعداد البطاقات التموينية شهدت ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 7793 بطاقة تموينية جديدة ليبلغ عددها بنهاية يونيو 2023 نحو 258.463 ألف بطاقة تموينية مقارنة مع 250.67 ألف بطاقة تموينية بنهاية يونيو 2022، أما عند المقارنة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي، فقد ارتفعت أعداد البطاقات التموينية بنحو 3856 بطاقة جديدة قياسا إلى 254.607 ألف بطاقة تموينية مسجلة بنهاية ديسمبر 2022.



وشهدت البطاقات التموينية نحو 6452 عملية إصدار وتجديد وإلغاء خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2023، إذ شهدت الفترة نحو 4161 عملية إصدار لبطاقات تموينية، إلى جانب 2104 عمليات تجديد، و187 عملية إلغاء بطاقات.



وأظهرت البيانات أن شهر مارس شهد أكبر عدد معامات على البطاقات بواقع 1378 معاملة، يليه شهر يناير بـ 1273 معاملة ثم شهر مايو بـ 1034 معاملة، يليه شهر يونيو بـ 948 مليون دينار، ثم شهر فبراير بـ 941 معاملة، يليه شهر أبريل بـ878 معاملة.



عدد المستفيدين



وكشفت البيانات أن أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية ارتفعت بنحو 84.311 ألف مستفيد ومستفيدة، إذ بلغت أعدادهم بنهاية يونيو 2023 نحو 2.25 مليون مستفيد ومستفيدة مقارنة مع 2.17 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية يونيو 2022. وبمقارنة أعداد المستفيدين من البطاقات منذ بداية العام حتى نهاية يونيو 2023، يتضح أن هناك ارتفاعا في أعداد المستفيدين خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بواقع 43.151 ألف مستفيد ومستفيدة قياسا إلى 2.21 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية ديسمبر 2022.



وأظهرت البيانات أن الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي شهدت نحو 92.59 ألف معاملة إضافة وتحديث وحذف المستفيدين من منظومة الدعم التمويني في البلاد، إذ سجلت نحو 70.62 ألف معاملة إضافة مستفيدين، و1855 معاملة تحديث، و20.11 ألف عملية حذف مستفيدين.



وسجل مارس الماضي أعلى معدل معاملات تحديث وحذف وإضافة لمستفيدين، إذ بلغ 19.8 ألف معاملة، يليه شهر مايو بـ 17.13 ألف معاملة، ثم شهر يناير بـ 17.01 ألف معاملة ثم شهر فبراير بـ 13.7 ألف معاملة يليه شهر يونيو بـ 13.3 ألف معاملة ثم شهر أبريل بـ 11.56 ألف معاملة.