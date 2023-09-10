أنهت الفنانة اللبنانية ألين خلف اعتزال الغناء لعقد من الزمن، من خلال طرحها كليب أغنية «ما تقلي» الجديدة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب». وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر الراحل إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، وميكس وماسترينغ ميشال فاضل، بينما حمل الكليب إخراج زاك غصن الذي اختار مشهد البداية من لقطة من كليب أغنية «يا صبابين الشاي» التي اشتهرت بها خلف. وتوجهت ألين إلى جمهورها مبدية سعادتها بالمساندة، وقالت، بحسب مجلة «لها»: «عاصفة من الحماس عم تغزيني كل دقيقة، مبسوطة كتير بالدعم الرايق حبي وتقديري لجمهوري الوفي، ما فيني أحكي غير القادم أجمل يا رب، وراح نعوض الغياب بأعمال تعبر عن اشتياقي إلكن».



وكانت خلف ابتعدت عن الغناء منذ عام 2013 حين تزوجت من نجل الكوميديان اللبناني إيلي أيوب، رجل الأعمال كارلو أيوب.