رفعت شبكة «إكس» الاجتماعية دعوى ضد كاليفورنيا، إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأميركية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى.



الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية في ساكرامنتو تتناول القانون «إيه بي 587» الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف.



لكن بحسب «إكس» (تويتر سابقا) فإن «القصد الحقيقي» من النص يكمن في «الضغط على المنصات من أجل (إزالة) بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة».