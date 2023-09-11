عبدالعزيز الفضلي



بدأ عدد من المناطق التعليمية في تقديم الدورات التدريبية التنشيطية للمعلمين الجدد والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وذلك للتدريب على الجانب الإداري والفني.



وتحرص وزارة التربية على توفير كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة من أجل صنع بيئة تعليمية مناسبة تسهم في ارتقاء التعليم. ومن هذا المنطلق استقبل مدير مدرسة ثانوية عبدالله الجابر بنين سلطان المغري في منطقة الروضة التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية الهيئتين التعليمية والإدارية للمدرسة، وهنأ وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع وجميع العاملين على بداية العام الدراسي. وذكر المغري أن عدد العاملين بالمدرسة 76 معلما و20 إداريا باشر العمل 90% منهم. وأوضح أن الفرق التابعة لاستعدادات العام الدراسي قامت بجهود مكثفة لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات وسد احتياجات المدرسة. وأعرب المغري عن شكره لجميع العاملين من فرق استعداد العام الدراسي ومؤسسات العمل المدني، على ما بذلوه من جهد والدعم الذي قدموه، لإنجاح العملية التربوية والتعليمية.