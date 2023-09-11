في إطار التعاون بين بيت الزكاة والجمعيات التعاونية استقبل نائب المدير العام لبيت الزكاة عادل الجري وفد جمعية النزهة التعاونية والمكون من رئيس مجلس إدارة الجمعية وائل القطامي وعضوي مجلس الإدارة عبدالله بوغيث وعبدالعزيز البسام ومدير العلاقات العامة جاسم الحوسني.



وقام نائب المدير العام لبيت الزكاة باستلام شيك زكاة جمعية النزهة بمبلغ 59.676 دينارا (تسعة وخمسون ألفا وستمائة وستة وسبعون دينارا لا غير)، ووجه الشكر والتقدير لجمعية النزهة ممثلة بمجلس إدارتها على تعاونهم مع بيت الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع.