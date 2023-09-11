ارتفاع «الجنايات» من 1630 قضية عام 2021 إلى 1663 في 2022 بنسبة 2.0%

انخفاض القضايا العمالية من 1181 عام 2021 إلى 1160 في2022 بنسبة 1.8.%

أسامة أبو السعود



ارتفع إجمالي عدد القضايا الواردة من 12223 قضية عام 2021 إلى 13438 قضية عام 2022 بمقدار 1215 قضية وبنسبة 9.9%.



وتستعرض «الأنباء» جهود محكمة التمييز فيما يخص إجمالي القضايا الواردة والمنظورة والمفصول فيها خلال العام الماضي 2022، وذلك من خلال الكتاب الإحصائي الذي تعده إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل.



وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع الوارد لمحكمة التمييز في بعض أنواع القضايا عام 2022 عن العام السابق والذي جاء كالتالي:



٭ القضايا التجارية من 3433 قضية عام 2021 إلى 4182 قضية عام 2022 بمقدار 749 قضية وبنسبة 21.8%.



٭ القضايا المدنية من 2602 قضية عام 2021 إلى 2869 قضية عام 2022 بمقدار 267 قضية وبنسبة 10.3%.



٭ القضايا الإدارية من 3013 قضية عام 2021 إلى 3232 قضية عام 2022 بمقدار 219 قضية وبنسبة 7.3%.



٭ قضايا الجنايات من 1630 قضية عام 2021 إلى 1663 قضية عام 2022 بمقدار 33 قضية وبنسبة 2.0%.



٭ انخفض عدد القضايا الواردة في بعض أنواع القضايا في عام 2022 عن العام السابق وهي قضايا الأحوال الشخصية من 364 قضية عام 2021 إلى 332 قضية عام 2022 بمقدار 32 قضية وبنسبة 8.8%.



٭ انخفضت القضايا العمالية من 1181 قضية عام 2021 إلى 1160 قضية عام 2022 بمقدار 21 قضية وبنسبة 1.8%.



ثانيا: القضايا المؤجلة



وفيما يخص القضايا المؤجلة، فقد ارتفع إجمالي عدد القضايا المؤجلة من 8967 قضية عام 2021 إلى 9267 قضية عام 2022 بمقدار 300 قضية وبنسبة 3.4%.



ثالثا: القضايا المنظورة



ارتفع إجمالي عدد القضايا المنظورة من 21190 قضية عام 2021 إلى 22705 قضايا عام 2022 بمقدار 1515 قضية وبنسبة 7.2%.



كما ارتفع عدد القضايا التجارية من 4860 قضية عام 2021 إلى 5626 قضية عام 2022 بمقدار 766 قضية وبنسبة 15.8%.



وفيما يخص القضايا الإدارية، ارتفع عدد المنظور منها أمام المحكمة من 5503 قضايا عام 2021 إلى 6087 قضية عام 2022 بمقدار 584 قضية وبنسبة 10.6%.



وكذلك القضايا المدنية من 3769 قضية عام 2021 إلى 4033 قضية في عام 2022 بمقدار 264 قضية وبنسبة 7.0%.



وبالنسبة لقضايا الجنايات، فقد ارتفع المنظور منها من 4797 قضية عام 2021 إلى 4977 قضية عام 2022 بمقدار 180 قضية وبنسبة 3.8%.



بينما انخفض المنظور في بعض أنواع القضايا عام 2022 عن العام السابق:



٭ قضايا الأحوال الشخصية من 586 قضية عام 2021 إلى 427 قضية عام 2022 بمقدار 159 قضية وبنسبة 27.1%.



٭ القضايا العمالية من 1675 قضية عام 2021 إلى 1555 قضية عام 2022 بمقدار 120 قضية وبنسبة 7.2%.



‏‎رابعا: القضايا المفصول فيها



ارتفع إجمالي عدد القضايا المفصول فيها من 12674 قضية عام 2021 إلى 14187 قضية عام 2022 بمقدار 1513 قضية وبنسبة 11.9%.



ارتفع عدد القضايا المفصول فيها في بعض أنواع القضايا في عام 2022 عن العام السابق:



٭ القضايا الإدارية من 3060 قضية عام 2021 إلى 3667 قضية عام 2022 بمقدار 607 قضايا وبنسبة 19.8%.



٭ القضايا التجارية من 3546 قضية عام 2021 إلى 4198 قضية عام 2022 بمقدار 652 قضية وبنسبة 18.4%.



٭ القضايا المدنية من 2668 قضية عام 2021 إلى 3004 قضايا في عام 2022 بمقدار 336 قضية وبنسبة 12.6%.



وفيما يخص القضايا العمالية من 1223 قضية عام 2021 إلى 1244 قضية عام 2022 بمقدار 21 قضية وبنسبة 1.7%.



بينما انخفض عدد القضايا المفصول فيها في بعض أنواع القضايا عام 2022 عن العام السابق:



قضايا الأحوال الشخصية



انخفضت كذلك من 406 قضايا عام 2021 إلى 333 قضية عام 2022 بمقدار 73 قضية وبنسبة 18.0%.



وفيما يخص قضايا الجنايات المفصول فيها، فقد انخفض عدد القضايا المفصول فيها من 1771 قضية عام 2021 إلى 1741 قضية عام 2022 بمقدار 30 قضية وبنسبة 1.7%.