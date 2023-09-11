جهاد الحميضي: التكريم يثبت قدرة البنك على تنفيذ التزاماته تجاه تنمية وتطوير المجتمع

فاتن التميمي: «المتحد» لديه سجل حافل بالمبادرات المجتمعية لترك بصمة مميزة بمختلف المجالات



تقديراً لدوره الريادي ومبادراته المختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية، حصد البنك الأهلي المتحد مؤخرا جائزة أفضل مبادرات في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة.



وتمنح هذه الجائزة القيمة على أساس سنوي من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس، وهي مجلة عالمية معترف بها متخصصة في العلوم المصرفية والمالية. وقد استحق البنك الأهلي المتحد أعلى الدرجات تقديرا لإنجازاته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات للعام 2022/ 2023، استنادا إلى ما يمتلكه البنك من سجل حافل بالمبادرات المجتمعية المؤثرة.



وذلك بالإضافة إلى قدرة البنك على اختيار المبادرات المجتمعية وتحديد قيمتها المضافة وأثرها على المجتمع، وتقييم مساهمات البنك ومبادراته في التنمية المجتمعية، وضمان استفادة المجتمع من مشاريع المسؤولية المجتمعية التي يقدمها، جنبا إلى جنب مع تكامل مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك وارتباطها الوثيق بالأعمال الأساسية له.



ولاختيار الفائزين بالجائزة، يقوم فريق التقييم الداخلي بإجراء المستوى الأول من التقييمات، وبعد ذلك، تحال التفاصيل إلى وكالة تقييم خارجية لتقرير المستوى النهائي للتقييمات. ثم يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز على موقع المجلة على شبكة الإنترنت. يتم احتساب النتائج من خلال نظام النقاط الذي يتضمن نتائج تقرير التقييم الأولي، والتقييم من شركاء البحث الخارجيين جنبا إلى جنب مع مدخلات من خبراء الصناعة المصرفية.



وبهذه المناسبة، أعربت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي عن سعادتها لحصول البنك على هذا التكريم الذي يثبت قدرة البنك على تنفيذ التزاماته تجاه تنمية وتطوير المجتمع المحلي مع حفاظه على تحقيق النمو والربحية من أعماله المصرفية، وبما يعزز من مكانته الرائدة في السوق المصرفي الكويتي.



وأضافت بالقول: «البنك الأهلي المتحد معروف بالتزامه بروح العطاء، وهو مستمر بهذا الالتزام منذ بدايات تأسيسه وانطلاقته. ونحن وإن نعتز بهذه الجائزة، إلا أننا نعتبر أن ما نبذله من عطاء للشرائح الأكثر احتياجا، والعمل على مساندتهم ودعمهم وتخفيف معاناتهم، ومساعدتهم على تحقيق حياة أفضل بمنزلة جائزتنا الحقيقية وهو العائد الحقيقي الذي نسعى للحصول عليه».



وتقدمت الحميضي بخالص الشكر لفريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تنفيذ برنامج ناجح وفعال للمسؤولية المجتمعية.



من جانبها، قالت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: «يفخر البنك الأهلي المتحد بسجله الحافل بالمبادرات المجتمعية الهادفة، وتأتي هذه الجائزة اليوم لتبرز نجاح رسالتنا وجهودنا في تعزيز وتطوير مبادرات تهدف لخدمة جميع شرائح المجتمع وتترك بصمة مميزة في مختلف مجالات خدمة المجتمع من خلال طرح مبادرات تحقق التنمية المستدامة للمجتمع الكويتي بالاستناد إلى روح الشريعة الإسلامية السمحاء التي نعمل وفقا لأحكامها».



وأضافت التميمي: «يعد التزام البنك الأهلي المتحد الراسخ بالمسؤولية المجتمعية بنهج واضح يتضمن المفاهيم الشاملة لها بما يتماشى مع رؤيته وسياساته بالإضافة إلى حضوره بقوة وقيامه بدور فاعل في مواجهة التحديات المجتمعية بشكل مباشر والمشاركة المستمرة في القضايا المجتمعية من بين العوامل التي ساهمت في منح هذه الجائزة للبنك».



جدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد قد حصل على جائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2022 من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس كما حصل على جائزة أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2020» من قبل مجلة «إنترناشيونال فاينانس» كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2019» من قبل مؤسسة «سي بي آي فاينانشال» الناشر لمجلة «ذا بانكر ميدل إيست» المرموقة.