منصور السلطان



أحبط رجال جمارك منفذ العبدلي الحدودي عدة محاولات لتهريب مواد السحر والشعوذة حاول عدد من المسافرين إدخالها الي البلاد خلال عودتهم من العراق.



ووفق مصدر جمركي، فإن رجال جمارك منفذ العبدلي الحدودي وخلال عملهم اليومي في تفتيش القادمين من العراق استطاعوا وعلى مدى أقل من أسبوع ضبط 9 محاولات تهريب أدوات سحر وشعوذة من قبل مسافرين، من خلال إخفائها بملابسهم او أمتعتهم.



وأكد المصدر أنه تم تسجيل تعهد على المسافر الذي يتم ضبط أدوات سحر وشعوذة معه بعدم جلب مواد ممنوعة مرة أخرى الى البلاد، ويتم السماح له بالسفر إلى بلده.