كشف ولي العهد البريطاني الأمير ويليام أن المرة الوحيدة التي بكى فيها خلال مشاهدة فعاليات رياضية كان عندما فازت قريبته زارا تيندال في مسابقة فروسية.



وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن أمير ويلز قال لبودكاست «ذا جود، ذا باد اند ذا رجبي» الذي يقدمه مايك زوج زارا، أنه شاهد لحظة فوز زارا على هاتفه المحمول أثناء تخييمه في إيسكمور.



وقال إنه كان يشعر بسعادة بالغة وهو يشاهد ابنة عمته تفوز بالمسابقة. وأضاف«المرة الوحيدة التي بكيت فيها أثناء مشاهدة رياضة كانت عندما فازت زارا، أعتقد أنها كانت البطولة الأوروبية».



وقد ظهر ويليام في البودكاست مع أميرة ويلز والاميرة آن والدة زارا.