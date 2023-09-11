ثامر السليم



أكد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.خالد الهيفي أن مشروع فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هو قرار إستراتيجي غائب رغم أهميته.



وأضاف الهيفي أن هذا المشروع سيسهم بتوجيه الجهود والموارد المناسبة لكل قطاع بشكل سلس ومستقل لتطوير أنظمة الجودة والتقييم المناسبة، ويعزز التعاون مع القطاع الخاص والشركات مما سيدفع الابتكار والتنمية المستدامة في المجالين إلى مكان أفضل.



وشدد على أن مشروع فصل القطاعين هو خطوة استراتيجية واعدة لتعزيز النمو والتطور في المجالين على حد سواء، وذلك على أن يتم تحقيق هذا الفصل من خلال استثمار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في إنشاء مؤسستين مستقلتين، وذلك من خلال استثمار قطاع التعليم كجامعة تطبيقية مستقلة، بينما يتم استثمار قطاع التدريب كهيئة تدريب مهني مستقلة.



وأوضح الهيفي أن أهمية فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب تتمثل في تعزيز التخصص والتركيز من خلال فصل القطاعين، يمكن توجيه الجهود والموارد بشكل أفضل نحو تحقيق أهداف كل قطاع على حدة تمكن الجامعة التطبيقية المستقلة من التركيز على تقديم برامج تعليمية عالية الجودة ومتخصصة تلبي احتياجات سوق العمل وتطلعات الطلاب، وفي المقابل تركز الهيئة المستقلة للتدريب على تنمية مهارات وتدريب العمالة في الزراعة المستدامة.