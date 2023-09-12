أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في العالم لـ 7 مرات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع فريق BWT Alpine لتصبح شريك الطيران الرسمي لفريق سباقات الفورمولا 1 لسنوات عديدة، كما ستتعاون الناقلة القطرية مع الفريق للترويج لمنافسات جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى - قطر 2023.



وتأتي هذه الشراكة بعد إعلان الخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من هذا العام عن رعايتها لمنافسات بطولة الفورمولا 1 بوصفها شريك الطيران العالمي والرسمي للبطولة.



وبموجب اتفاقية الشراكة، سيتسنى للناقلة القطرية وضع علامتها التجارية على خوذات وقبعات سائقي فريق BWT Alpine خلال منافسات سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى - قطر 2023، إلى جانب العديد من الفعاليات التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي سيشارك فيها أفراد فريق BWT Alpine وكبار موظفي الناقلة القطرية فضلا عن أفراد طاقم الضيافة لدى الناقلة الوطنية لدولة قطر والعديد من المشجعين. من ناحية أخرى، تؤكد الشراكة التزام الخطوط الجوية القطرية المستمر بتعزيز ودعم الرياضة بكل أنواعها وخاصة الرياضة الميكانيكية سواء داخل قطر أو على مستوى العالم.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر: «تفخر القطرية بشراكتها مع فريق BWT Alpine للفورمولا 1، وذلك لما تسهم به هذه الاتفاقية في الترويج لسباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى - قطر ولتقديم التجارب الاستثنائية لمسافرينا وعملائنا وجميع عشاق رياضة السرعة الذين سيتواجدون في الدوحة لمتابعة السباق. كما تتوافق رؤية الناقلة القطرية مع BWT Alpine من خلال التزامهما بتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق الهندسة الدقيقة والتميز لتحقيق التقدم التكنولوجي سواء في عالم الطيران أو السيارات».



وقال نائب الرئيس لفريق BWT Alpine - قسم الرعاية، الشراكة والاتصالات ديفيد جيندري: «يشرفنا التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، حيث تجمعنا معا الأهداف المتمثلة في حماية البيئة مع استخدام الوقود المستدام، بما يتماشى مع أهداف الفورمولا 1 في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030. ونتطلع إلى تعاون وثيق يمثل فرصة فريدة لفريق Alpine لتعزيز وجوده في قطر والتواصل مع المشجعين في المنطقة».



الجدير بالذكر أن جميع محبي السيارات والسرعة على موعد مع التشويق حين يلتقي أبطال السرعة في حلبة لوسيل الدولية التي تستضيف منافسات بطولة الخطوط الجوية القطرية الكبرى - قطر في الفترة بين 6 و8 أكتوبر المقبل.