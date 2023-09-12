

أعلنت إدارات جامعة الكويت عن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وكذلك استقبال الأعداد الكبيرة للطلبة المقيدين في الجامعة المستمرين منهم والمستجدين، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس الجدد، حيث أكد مديرو الإدارات المختلفة حرصهم على تلبية احتياجات منتسبي الجامعة كافة، وتهيئة كل طاقاتها الإدارية والفنية لتوفير المناخ الدراسي المناسب لهم.



استعدادات إدارة مكتبة الطالب الجامعي



وأعلنت مدير إدارة مكتبة الطالب الجامعي نوال عبدالعزيز علي عن استعداد مكتبة الطالب الجامعي للعام الدراسي 2023/2024، مبينة أنه تم العمل على ترتيب جميع الأرفف داخل المكتبة، وصف الكتب ووضع الإرشادات الخاصة بكل رف لتسهيل وصول الطالب إلى الكتاب المطلوب، إضافة إلى حصر الكتب المتوافرة داخل المكتبة والتأكد من الكميات المتوافرة وسحب كميات إضافية من إدارة شئون التخزين لسد طلبات الفصل الدراسي الأول.



كما أشارت إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات الممارسة العامة للكتب العربية والأجنبية للعام الدراسي 2023/2024 وبانتظار توريد الكتب الدراسية، كما تم التأكد من جاهزية أجهزة الكاشير وأجهزة الدفع الآلي K.NET، وذلك استعدادا لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي الأول، مبينة انه تم التنسيق مع عمادة شؤون الطلبة بشأن الاستعانة بطلبة التشغيل الطلابي للمساعدة في إرشاد الطلبة وتجهيز طلبات الـ Online.



وأكدت أن جميع موظفي إدارة مكتبة الطالب الجامعي على أهبة الاستعداد لاستقبال العام الأكاديمي الجديد بروح عالية، متمنية التوفيق لجميع طلبة الجامعة في العام الدراسي الجديد.



استعدادات إدارة الأمن والسلامة



من جانبه، أعلن القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس أن إدارة الأمن والسلامة أتمت كل الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الإدارية والأمنية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.



وأوضح أنه تم عقد اجتماع موسع ضم كلا من الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني ومساعدي خدمات الأمن والسلامة بالإدارة والممرضين والممرضات التابعين لقسم السلامة، وتم استعراض ومناقشة كل التجهيزات والأمور المتعلقة بمنظومة الأمن والسلامة بجميع المواقع الجامعية، وكيفية مواجهة المشاكل التي قد تحدث، والتأكيد على ضرورة الاستعداد التام وبذل المزيد من الجهد والعطاء مع بداية الفصل الدراسي الأول للمحافظة على النظام والحالة الأمنية والسلامة العامة بما يضمن أمن وسلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.



وأضاف انه تم توزيع وإسناد المهام التنظيمية وآلية العمل على الكوادر الأمنية والإشرافية ومسؤولي الأمن بالمواقع استعدادا لاستقبال الأعداد الكبيرة من الطلبة والطالبات مع بداية أول يوم دراسي، كما تم تنظيم تواجد الجهاز الإشرافي في جميع المواقع الجامعية وذلك لتنظيم عملية دخول السيارات إلى مواقف الحرم الجامعي ومتابعة أفراد الطاقم الأمني عن قرب وتوجيه الإرشادات المهمة لهم.



ولفت إلى أنه تم توجيه التعليمات لرجال الأمن والمشرفين بضرورة الاهتمام الخاص بفئة «ذوي الاحتياجات الخاصة»، والحرص على تقديم كل المساعدات والتسهيلات المتاحة، والسماح لهم بالدخول بسياراتهم إلى أقرب موقف حتى يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويسر.



وأفاد الخميس بأنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير وفرز دوريات مرور للعمل على تنظيم حركة السير في الطرق المحيطة والمؤدية لجميع مواقع الجامعة، لتخفيف المعاناة والمشاكل المرورية بالطرق المحيطة بمدينة صباح السالم الجامعية، وتلافي الازدحام المروري، وعدم تأخر الهيئة التدريسية والطلبة عن المحاضرات والموظفين عن عملهم.



وذكر انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المعنية بجامعة الكويت لضمان تحقيق الأمن والسلامة المرورية بالتقاطعات والشوارع الرئيسية والطرق المؤدية للمباني والكليات بمدينة صباح السالم الجامعية، والتأكد من عمل الإشارات المرورية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق بالحرم الجامعي.



وأكد الخميس أن الحركة المرورية ستتم متابعتها بشكل مستمر والتعامل مع أي اختناقات مرورية لتلافي أي سلبيات يمكن أن تعوق انسيابية حركة السير أو تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، منبها إلى ضرورة اتباع القواعد وإرشادات المرور وتجنب الوقوف الخاطئ حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.



وكشف عن تقديم خدمة المساعدة على الطريق مجانا لتلبية متطلبات سيارات مرتادي مدينة صباح السالم الجامعية التي تتعرض للأعطال المفاجئة على الطريق، وذلك بمجرد الاتصال على هاتف طوارئ الأمن والسلامة 24983333 والذي يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.



وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، أوضح الخميس أن إدارة الأمن والسلامة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مع بدء العام الدراسي لإقامة المحاضرات والحملات التوعوية والبرامج التدريبية والتثقيفية والصحية، إلى جانب تنظيم الدورات وورش العمل الخاصة بمكافحة الحرائق وطرق استخدام مطفآت الحريق بهدف تعزيز الوعي بإجراءات السلامة وخطط التعامل مع الحالات الطارئة بمعدات الوقاية المناسبة.



وأضاف أن الإدارة قامت بإصدار العديد من الكتيبات التوعوية والمطويات والبروشورات الإرشادية لتوزيعها داخل الجامعة، ويأتي ذلك في إطار مواصلة إدارة الأمن والسلامة لجهودها الرامية لخدمة المجتمع الجامعي ونشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية لدى منتسبي الجامعة.



من جانب آخر، أشار الى أنه تم التأكد من عمل أجهزة ومعدات السلامة وصلاحية مطفآت الحريق من قبل مساعدي خدمات الأمن والسلامة في جميع المباني والمرافق الجامعية.



وأفاد بأنه تم تجهيز كل العيادات الطبية وتزويدها بمواد ومستلزمات الإسعافات الأولية، وتوفير طاقم من الممرضين والممرضات موزعين على جميع العيادات الطبية بكل مواقع جامعة الكويت لتقديم خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة التي قد تحدث، إلى جانب توفير سيارات غولف لاستخدامها في نقل المرضى والحالات التي تستدعي سرعة النقل إلى أقرب عيادة طبية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأكد أن قسم إصدار التصاريح على أتم الاستعداد لإصدار تصاريح الدخول الخاصة بمواقف الطلبة بمواقع الجامعة المختلفة، إضافة إلى أن مكاتب إصدار الهويات الجامعية جاهزة لاستقبال الطلبة والطالبات وإصدار الهويات الجامعية لهم.



كما ذكر أنه في إطار سعي الإدارة لرفع مستوى السلامة والتأهب للمواقف الطارئة تم وضع برنامج زمني للإخلاءات من خلال لجنة الطوارئ بإدارة الأمن والسلامة كإجراء تدريبي للعاملين في جامعة الكويت بصفة خاصة ولجميع مرتادي الجامعة بصفة عامة، لتعريفهم بالآلية السليمة والآمنة في التعامل مع الأزمات والحوادث وتثقيفهم بإرشادات الإخلاء وذلك بهدف توفير بيئة جامعية آمنة وخالية من المخاطر.



ودعا الخميس جميع مرتادي جامعة الكويت إلى التعاون مع الجهاز الإشرافي والطاقم الأمني، وعدم التردد في الاتصال عند الضرورة على هاتف طوارئ الأمن والسلامة داخلي 83333، مباشر 24983333 والذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.



وتمنى الخميس في ختام تصريحه أن يكون العام الدراسي مليئا بالأمن والأمان والسلامة لأبنائنا الطلبة والطالبات ولجميع مرتادي جامعة الكويت.



استعدادات إدارة مطبعة الجامعة



بدوره، أكد مدير إدارة مطبعة الجامعة د.حسين القبندي استعداد المطبعة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، مبينا أنه تم البدء في شهر يوليو2023 بالانتقال الجزئي والتدريب على مكائن الطباعة الحديثة والموجودة في مبنى إدارة المطبعة في مدينة صباح السالم الجامعية، والتي تعتبر من أكثر المكائن سرعة وتطورا على مستوى العالم، مما قد يساهم في إخراج المطبوعات بجودة عالية وبشكل لائق ويخدم الطلبة.



وبين أن إدارة المطبعة انتهت من التجهيزات الخاصة بالمواد الاستهلاكية والمواد الأولية اللازمة لعمليات التشغيل والإنتاج، حتى يتسنى تلبية كل احتياجات الإدارات والكليات المختلفة بالجامعة من المطبوعات، كما تم التأكد من جاهزية المكائن والأجهزة الحيوية الموجودة بإدارة المطبعة لضمان حسن سير العمل، وتفاديا لحدوث أي أعطال مفاجئة.



وأشار د.القبندي إلى أنه جار العمل على تنفيذ وطباعة كل الكميات المطلوبة من المطبوعات الخاصة بكل من عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل وكلية الدراسات العليا وإدارة العلاقات العامة والإعلام وإدارة الأمن والسلامة وبعض الكليات الأخرى وتسليمها استعدادا لتلبية متطلبات الطلبة المستجدين خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024.



وأكد أن إدارة مطبعة الجامعة لديها الاستعدادات التامة لاستقبال كل طلبات التشغيل الخاصة بطلب تنفيذ مطبوعات بالكميات المطلوبة وفي ظل الإمكانات المتوافرة والقدرة على تسليمها في المواعيد المحددة على الرغم من نقص العمالة الفنية، وذلك بالعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي.



وأوضح د.القبندي أنه تم وضع خطة داخلية لمواجهة كل ضغوطات العمل المحتملة مع طريقة توزيع الأعمال وتحديد الأولويات ومواجهة الطلبات ذات الطابع المهم والعاجل، خصوصا في ظل تقسيم الأعمال بين المبنى الحالي في الشويخ والمبنى الجديد في الشدادية.



استعدادات إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية



من جهته، أعلن القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية خالد العلي عن استعداد الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، مبينا أن إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية بصدد استقبال أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة لإنجاز جميع الأعمال الخاصة بتعيين المرشحين الجدد من أعضاء هيئة التدريس وعددهم 13 مرشحا، وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة وعددهم 36 مرشحا اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.



وأشار العلي إلى أنه سيشارك خمسة موظفين من الإدارة من قسم تعيينات أعضاء هيئة التدريس ـ قسم تعيينات مدرسي اللغات والمحاضرين والوظائف الأكاديمية المساندة وقسم الخدمات الإدارية وأيضا قسم الإجازات والمهمات العلمية، وذلك لإتمام إجراءات التعيين والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بأعضاء الهيئة الأكاديمية، مضيفا أن إدارة شئون الهيئة الأكاديمية قامت بإعداد وطباعة «بروشور وعرض تقديمي» للتعريف بأقسام الإدارة وطرق التواصل مع الإدارة.



وأوضح أن إدارة شؤون الهيئة الأكاديمية قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لطلب إذن بالتعاقد للمرشحين للعمل وإصدار سمات دخول عمل بالحكومة، كما تم التنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لإصدار تذاكر سفر قدوم للمرشحين الجدد، بالإضافة إلى مخاطبة إدارة الخدمات العامة بموعد وصول أعضاء هيئة التدريس لاستقبالهم وكذلك مخاطبة إدارة التأثيث والإسكان لتجهيز سكن للمرشحين حسب اللوائح المعمول بها.



استعدادات إدارة الخدمات العامة



من جانبها، أكدت مدير إدارة الخدمات العامة سنابل الدويسان عن استعداد الإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع أقسامها والتي تتضمن قسم النظافة وقسم النقليات وقسم الخدمات الخاصة وقسم التجهيزات الفنية ونادي الجامعة.



وأشارت إلى استعدادات قسم النظافة لاستقبال العام الجديد والتي تمثلت في تنظيف المباني والكليات والقاعات والمرافق بشكل دوري ومكثف تمهيدا لاستقبال الطلبة، والتأكد من جاهزية المباني والكليات لاستقبال الطلبة، والتأكد من عدم وجود أي ملاحظات بهذه المباني تعيق بدء الدراسة، مبينة انه تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة البرنامج الإنشائي وقطاع التخطيط من أجل الوقوف على آلية وخطة عمل تتيح لعمال النظافة تنظيف الواجهات الزجاجية والتدريب على استخدام الرافعات، إضافة إلى طلب عدد من التدريبات لعمال النظافة لإتاحة الفرصة لتحسين أداء العمال في عملية التنظيف لتتم على أكمل وجه ممكن، كذلك تقوم عقود النظافة بتغطية كل مواقع الجامعة لتتم عملية التنظيف وتوزيع العمالة على المواقع على أكمل وجه ممكن، كما تم تعميم استبيان بالبريد الإلكتروني والخاص بالتقرير الشهري لأعمال النظافة وقياس رضا المستفيدين من خدمة النظافة بالجامعة.



أما فيما يخص استعدادات قسم النقليات، فقد بينت الدويسان انه سيتم توفير خدمة النقل من المنازل إلى الجامعة للطالبات فقط مع بداية العامل الدراسي تسهيلا وتيسيرا للطالبات، إضافة إلى توفير خدمة النقل للطلبة والطالبات بمختلف المواقع الجامعية، كما تم توفير خدمة النقل الخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الباصات لخدمة الرحلات العلمية الخاصة بالكليات، إضافة إلى تسكين مبنى محطة النقل من قبل ملاحظي قسم النقليات لتتم متابعة حركة الباصات وضمان سير العمل على أكمل وجه ممكن، وتحسين دور ملاحظي قسم النقليات في متابعة العملية الخاصة بنقل الطلبة وتحقيق ضوابط السلامة، وقد تم عمل تنظيف مكثف للباصات تمهيدا لبدء العام الدراسي الجديد، والمساعدة في عملية نقل الأغراض الخاصة بالكليات والإدارات لبداية العام الدراسي القادم، وقد تم تعميم استبيان بالبريد الإلكتروني والخاص بالتقرير الشهري لخدمات النقل وقياس رضا المستفيدين من خدمة النقل بالجامعة.



وأضافت الدويسان أنه تم القيام بالعديد من التجهيزات في قسم الخدمات الخاصة من ضمنها استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد وتخليص معاملاتهم (كشف طبي ـ بصمات ـ البطاقة المدنية ـ رخصة القيادة)، وسيتم المشاركة باللقاء التنويري الخاص باستقبال أعضاء الهيئة التدريسية الجدد لتعريفهم بالخدمات المقدمة من إدارة الخدمات العامة، كما تم تعميم استبيان بالبريد الإلكتروني الخاص بالجامعة لمتابعة جودة خدمة استقبال ضيوف الجامعة.



وحول استعدادات قسم التجهيزات الفنية، أوضحت الدويسان أنه تم استلام عدة مسارح وقاعات تابعة لإدارة الخدمات العامة وهي مركز المؤتمرات والذي يتضمن 3 مسارح و3 قاعات ورش عمل، والمركز الثقافي والذي يتكون من قاعات ومعارض كبيرة ومسرح وسمينار، وقاعة الدانة التي تتكون من مسرح كبير إضافة إلى قاعات، والمبنى الإداري الذي يتضمن 3 مسارح، كما تم التأكد من جاهزية المسارح والقاعات التابعة لإدارة لخدمات العامة بمختلف المواقع الجامعية والتأكد من صيانة الأجهزة السمعية والبصرية في المسارح والقاعات، وقد تم عمل حصر للأجهزة المتنقلة والتأكد من جاهزيتها تمهيدا لأنشطة الكليات والفعاليات الطلابية، وتزويد الكليات بمتطلباتها مثل إعارة الأجهزة وتركيبها، وقد تم تعميم استبيان قياس رضا المستفيدين عن خدمات حجز المسارح والقاعات.



أما فيما يخص نادي الجامعة التابع لإدارة الخدمات العامة، فقد تم العمل على وضع خطة وتصور لتشغيل نادي العاملين بالجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية، حيث ان إدارة الخدمات العامة بانتظار استلامه بنهاية العام الحالي.



استعدادات إدارة الإنشاءات والصيانة



بدورها، أكدت مدير إدارة الإنشاءات والصيانة م.حميدة الخالدي استعداد الإدارة لاستقبال العام الجامعي الجديد، مبينة أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة الدورية في الكليات والمباني الجامعية في جميع مواقع الجامعة (مدينة صباح السالم الجامعية والشويخ والجابرية وكيفان والعديلية والفنطاس وحولي).



وأشارت م.الخالدي إلى أن أعمال الصيانة شملت التكييف، حيث تم تنظيف الفلاتر واستبدال التالف منها، وأيضا أعمال الكهرباء والتي شملت تبديل الإضاءات التالفة وأعمال الصيانة للمصاعد، أما الأعمال الميكانيكية فقد شملت الصيانة الدورية لمولدات الكهرباء والتكييف والتأكد من جهوزيتها وفحص المضخات، وبالنسبة للأعمال الزراعية، فقد تمت زراعة أشجار النخيل والشجيرات المختلفة، وتم عمل الصيانة الدورية للمزروعات من قص وتشكيل الأشجار، إضافة إلى تنظيف أحواض الزراعة وزراعة الزهور ومغطيات التربة، والأعمال المدنية ومنها أعمال معالجة وإصلاح الصبغ في بعض المباني.



وبينت أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية والإصلاح للإشارات المرورية في مدينة صباح السالم الجامعية، وتنظيف مناهيل الصرف استعدادا لموسم الأمطار، كما تمت صيانة معدات مكافحة الحريق.