

تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د .مشاري الحربي أقام مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية برنامجه التدريبي الأول لأعضاء هيئة التدريس الجدد، بحضور كل من القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.مها مشاري السجاري، ونائب مدير الجامعة للأبحاث بالإنابة د.نورية الكندري، والقائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الإستراتيجي د.هيثم محمد لبابيدي، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. سليمان الرفيع، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله، والقائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية د.ماجد عبدالرزاق مجيد، في المدرج الإداري G20-G21 بمبنى الإدارة الجامعية في مدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية.



ويهدف هذا اللقاء إلى تعريف أعضاء هيئة التدريس الجدد باللوائح المهمة والخدمات التي تقدمها إدارات الجامعة، ومد جسور التواصل والتعارف بين الإدارة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس كونهم مستقبل جامعة الكويت، والذين سيقع على عاتقهم استكمال مسيرة التقدم ورفعة الجامعة.



بداية، رحب ممثل مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د مشاري الحربي بانضمام كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الجدد لأسرة جامعة الكويت للمشاركة بمسيرة التعليم والبحث العلمي في جامعة الكويت وإضافة قيمة علمية وأكاديمية للجامعة.



ولفت د.الحربي إلى أن جامعة الكويت طوال مسيرتها التعليمية تؤمن بأن عضو هيئة التدريس هو أساس عملية التطوير والركيزة الداعمة لجودة مخرجات الجامعة من طلبة مميزين ومخرجات بحثية ذات قيمة مضافة في المجتمع، مشيرا الى أن جامعة الكويت تزخر بقاعدة ثرية من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والمهنية والإنسانية الذين يمثلون أبرز مواطن القوة التي تميز جامعة الكويت عن غيرها من الجامعات.



وأضاف أ.د.الحربي أن تجربة أعضاء هيئة التدريس الثرية واطلاعهم على أحدث سبل التعليم في كبرى الجامعات العالمية لها انعكاسات إيجابية متعددة في سبل التدريس والمنظومة التعليمية في ظل التطورات الحديثة في التدريس، علاوة على إثراء مهارات الطلبة وتشجيع التعليم التشاركي والتفاعلي القائم على الإبداع والتحفيز بما يتماشى مع المعايير الحديثة لبناء وتكوين قدرات الشباب وتأهيلهم بالمهارات والأدوات الإبداعية والفكر الابتكاري لإعداد ثروة بشرية تخدم الدولة وتواكب أولويات التنمية.



وأكد أ.د.الحربي على الدور الحيوي والمهم للبحث العلمي وأهميته في معالجة تحديات المجتمع وتعزيز الدور الرائد لجامعة الكويت وتحقيق رؤيتها الإستراتيجية كمركز للابتكار ذي مكانة مميزة بين الجامعات.



وفي الختام، أعرب أ.د.الحربي عن سعادته بانضمام أعضاء هيئة التدريس الجدد إلى أسرة جامعة الكويت، مؤكدا دورهم المهم المنوط بهم في نقل معارفهم وتجاربهم المميزة لتطوير التعليم ورفع معايير جودة الطلبة والأبحاث على حد سواء في مختلف الكليات.



من جانبها، تقدمت نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.مها مشاري السجاري بالتهنئة لأعضاء هيئة التدريس الجدد بمناسبة انضمامهم الى أسرة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، مرحبة بهم في البرنامج التدريبي الأول لأعضاء هيئة التدريس الجدد الذي ينظمه مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية باعتبارهم الركيزة الأولى في مسيرة التعليم والبحث العلمي، وأساس عملية التطوير بما يقدمونه من طرق تدريس مميزة وبحوث قيمة تعكس مدى اطلاعهم على أحدث تجارب التعليم التي تشجع على الإبداع والتعليم التفاعلي.



وكشفت د.السجاري عن تطلعها إلى رؤية إسهامات الأساتذة الجدد وإنجازاتهم في تطوير التعليم بما يتماشى مع المعايير والنظم الحديثة في ظل التغيرات المتسارعة التي يعبر بها العالم إلى مستقبله، مؤكدة دورهم في ترسيخ قواعد البناء لمجتمع المعرفة الذي تعلو فيه قيم التعليم والمعرفة من أجل إنشاء جيل قادر على تلبية حاجات المجتمع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة، راجية لهم النجاح والتوفيق بما يخدم هذا الوطن، آملة أن يستفيدوا مما يقدم في البرنامج التدريبي من ورش تصب في مصلحة المنظومة التعليمية.



وحول ما يتعلق بالبحث العلمي، أوضحت مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث د.نورية الكندري المحاور الرئيسة التي تفيد أعضاء هيئة التدريس والمتعلقة بقطاع الأبحاث من حيث الأنظمة والقواعد التي تخص البحث العلمي، وأنواع المشاريع والدعم المادي، ومستويات التمويل والتحفيز والجوائز التشجيعية، إضافة إلى المجلات المحكمة المعتمدة، وكيفية الدخول للبوابة الإلكترونية لقطاع الأبحاث للاستفادة من الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة التدريسية.



من جانبه، عرف القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط الإستراتيجي د.هيثم محمد لبابيدي أعضاء هيئة التدريس الجدد بالهيكل التنظيمي المعتمد لجامعة الكويت، علاوة على الهيكل التنظيمي لقطاع نائب مدير الجامعة للتخطيط والمهام المعتمدة، وعرض إستراتيجية جامعة الكويت 28-18 من حيث التوجهات المتعلقة بالجودة والابتكار والاستدامة والتواجد المتميز.



وفي السياق ذاته، تطرق القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.سليمان الرفيع إلى دور مكتب نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة من حيث المكتبات ونظم تكنولوجيا المعلومات المتوافرة التي تقدمها جامعة الكويت لأعضاء هيئة التدريس وكيفية استخدامها، إضافة إلى تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء في هذه المؤسسة الأكاديمية، حاثا إياهم على أخذ المعلومات المعتمدة عبر موقع جامعة الكويت الإلكتروني والمواقع المعتمدة لمعرفة المعلومات واللوائح والتأكد من صحتها.



وبهذه المناسبة، هنأت القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.رواء الجارالله الكوكبة الجديدة من أعضاء هيئة التدريس الجدد بمناسبة انضمامهم لأسرة جامعة الكويت، موضحة أن هذا اللقاء هو معول بناء لتجديد الطاقات والرؤى ورفع مكانة جامعة الكويت على جميع الأصعدة.



وعلى هامش اللقاء قدم القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية د.ماجد عبدالرزاق مجيد فيديو تعريفيا بالحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية.