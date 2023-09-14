

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها ستفتتح مركزا علاجيا صحيا تأهيليا للمتقاعدين الكويتيين خلال الأشهر المقبلة بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه. وقالت المؤسسة في بيان



لـ «كونا» أمس، إن هذه المبادرة تأتي في المقام الأول تأكيدا على دعم صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، المستمر للمتقاعدين، مبينة أن المركز يعد أول مركز صحي في الكويت يختص بفئة كبار السن بدعم حكومي، يمكنهم من تقييم حالاتهم تقييما شاملا ويزودهم بالخطط العلاجية المناسبة لكل فرد على حدة. وأوضحت المؤسسة أن المساحة الإجمالية للمركز تبلغ



3 آلاف متر مربع في ضاحية مبارك العبدالله، ويشمل عيادات وصالات رياضية وحمامات سباحة وغرفا للعلاج الطبيعي وغيرها مقسمة على ثلاثة أدوار منفصلة، كما يشمل مساحات مشتركة خصصت للتفاعل الاجتماعي كالمطعم والمقهى اللذين يخدمان أعضاء المركز. وأشارت إلى أن المركز ستديره طواقم متميزة ومتخصصة في مختلف المجالات الطبية تهدف إلى الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر ومعالجتها سواء كانت بدنية أو نفسية أو غيرها من الاحتياجات الصحية.



وذكرت المؤسسة أن المركز سيوفر فريقا خاصا بمتابعة الحالات وما يطرأ عليها خلال خطة العلاج إضافة إلى إقامة أنشطة تثقيفية واجتماعية تعزز من الاهتمام بصحة المتقاعدين وتخلق لهم أجواء تشجيعية للاستمرار بخططهم العلاجية وإكمالها.