ناشد رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي ونائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد البراك سرعة تسكين المناصب الشاغرة في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها بالسرعة الممكنة، حيث انها تعاني فراغا إداريا منذ فترة طويلة على الرغم من وجود كوادر كويتية متميزة قادرة على تولي المناصب القيادية، ومنها على سبيل المثال عدد ممن تولوا الملاحق الثقافية وبعد انتهاء فترتهم عادوا لوزارة التعليم العالي، وقبل توليهم الملاحق الثقافية تولوا مسؤولية إدارات ونجحوا في قيادتها وهو ما أهلهم لتولي منصب ملحق ثقافي، ولا شك أن مثل هؤلاء لديهم من الخبرة والحنكة ما يؤهلهم لتولي المناصب الشاغرة وإدارتها بنجاح.



وأكد د.البراك على ضرورة شغل هذه المناصب من داخل وزارة التعليم العالي التي تزخر بالعديد من الكفاءات من أبناء الكويت المخلصين، ولا شك أن أبناء الوزارة سيكون الأكثر إلماما وخبرة بكل القضايا التي تعاني منها الوزارة وهم الأقدر على حلها.