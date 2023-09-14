

أعلن رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د.خالد البراك أنه التقى وكيلة وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم لبحث عدد من مطالب النقابة المتعلقة بالموظفين، موضحا أن اللقاء كان إيجابيا للغاية حيث أثمر عن موافقة الوكيلة الملحم على عدة مطالب سابقة للنقابة.



وأوضح د.البراك أن وكيلة التعليم العالي وعدت بطرح إعلان الملاحق الثقافية أمام موظفي التعليم العالي خلال شهر اكتوبر المقبل، وإعلان آخر يتم تجهيزه حاليا للإعلان عن شغل الوظائف الإشرافية نهاية سبتمبر الجاري أو أول أكتوبر المقبل، وكذلك إصدار تعميم بإضافة فترة صباحية مبكرة وتعديل نظام الدوام المرن لموظفي التعليم العالي.



وبين د.البراك أن اللقاء قد تطرق لما يتم تداوله من أخبار بين الموظفين بشأن تطبيق نظام البصمة عبر الهاتف مع تركيب جهاز تتبع (GPS) لكل موظف، وقد نفت الوكيلة هذه الأخبار وأكدت أنها لن تقبل بمثل هذه الأمور وسوف تقف ضد كل ما يضر الموظفين.



وأشار د.البراك أنه تطرق خلال اللقاء لعدة شكاوى وصلت للنقابة بشأن تعسف إحدى المسؤولات بإدارة الشؤون المالية تجاه الموظفين، وكثرة الشكاوى عليها حتى من زملائها بالإدارة، معتقدة أن الإدارة شركة خاصة لها تفعل ما تريد دون حسيب أو رقيب، فقد أكدت أ.لمياء الملحم على رفضها التام لتعسف أي مسؤول ضد موظفين الوزارة، وفي حال وجود أي تجاوز سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعسف.