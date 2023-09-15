عبدالعزيز الفضلي



يدشن تلاميذ الصف الأول الابتدائي يوم الأحد العام الدراسي الجديد، حيث يتوجه أكثر من 30 ألف تلميذ وتلميذة لمدارسهم بينما بقية صفوف المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية يوم الاثنين المقبل على ان تستقبل مدارس الرياض أطفالها يوم الأربعاء المقبل. واستكملت وزارة التربية استعداداتها لاستقبال الطلبة، حيث وفرت كل السبل الرامية الى إنجاح انطلاقة العام الدراسي في ظل جهود كبيرة بذلتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع قطاعاتها المختلفة ومناطقها التعليمية وإداراتها المدرسية التي بدأت الاستعداد منذ منتصف شهر أغسطس الماضي من خلال فرق عمل تم تكليفها بمتابعة الاستعدادات.



يذكر أن عدد طلبة المدارس الحكومية يقارب 410 آلاف طالب وطالبة منهم 40081 في مرحلة رياض الأطفال، و159799 طالبا وطالبة في الابتدائي، و126217 في المتوسطة و81504 في الثانوي و1566 في مدارس التربية الخاصة و109 آلاف في مدارس التعليم الديني بينما عدد الطلبة في المدارس العربية الخاصة يصل إلى 230 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.



إلى ذلك، أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني انه تتواصل جهود وزارة التربية المستمرة لبدء عام دراسي جديد وسط بيئة تعليمية مناسبة، مما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية في الكويت، ولتحقيق تلك الأهداف جاءت الشراكة الاجتماعية بين قطاعات الدولة لتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات.



جاء هذا التصريح خلال لقائه ممثلي بلدية الكويت في مدرسة عبدالرحمن الغافقي الابتدائية بنين. وأوضح ان وزارة التربية تسعى دوما لتحقيق عام دراسي مكلل بالنجاح، من خلال الحملة المشتركة التي دشنتها وزارة التربية مع وزارة الإعلام بعنوان «بدأنا بهمة» والتي تهدف إلى تهيئة أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور للعام الدراسي 2023/2024.



وتابع السليماني قائلا: إن مجلس الوزراء شدد على تضافر الجهود بين وزارات الدولة وقطاعات وزارة التربية لتحقيق طموح أبنائنا الطلاب، مضيفا انه من هذا المنطلق حرصت وزارة التربية على استكمال الحملة المشتركة بينها وبين بلدية الكويت تحت شعار «ديرتنا تستاهل».



بدوره، ذكر نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في بلدية الكويت مشعل الجودان أنه بعد توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام بلدية الكويت، تم إطلاق هذه الحملة، لتجهيز المدارس وتنظيف الساحات الخارجية لاستقبال أبنائنا الطلبة مع بداية العام الدراسي.



وأوضح الجودان أن بلدية الكويت قامت بالتعاون مع وزارة التربية للمساهمة في تنظيف ما يقارب 500 مدرسة من جميع المحافظات، مؤكدا حرص بلدية الكويت الدائم على تقديم المساعدة لجميع الجهات الحكومية، وبالأخص وزارة التربية لدعم المنظومة التعليمية.



من جانب آخر، اختتمت وزارة التربيـــــــة دورات المعلمين الجدد لجميع المراحل التعليمية. وقالت موجه أول رياضيات في منطقة الأحمدي التعليمية غزيل الدوسري إن التواجيه الفنية قامت بتدريب المعلمات بمدرسة مريم بودي التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية على أساليب وطرق التدريس والتركيز على المنهج الدراسي والتنمية المهنية، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات الأساسية للقيام بمهنة التدريس على قدر عال من الكفاءة والتركيز على جوانب متعددة، منها الجانب العلمي والفني، مشيرة إلى ضرورة التركيز على أنماط الشخصيات المختلفة والقدرة على التعامل مع أنماط المتعلمين وكيفية كسب المتعلم والتعامل معه، وتوفير بيئة صحية آمنة لهم.



كما تطرقت الدوسري إلى الوسائل المستخدمة في التحضير والتأكد من صحة المعلومات أثناء عملية التحضير. كما أشارت الى أن يوم الأحد المقبل سيكون اليوم الأول لمزاولة عمل المعلمين والمعلمات الجدد في المدارس.