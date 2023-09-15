«الكهرباء» أولى جهات الدولة في افتتاح مكتب لخدمة العملاء في الحكومة مول بـ«صباح الأحمد السكنية»

نسب تحصيل مديونيات «الكهرباء» ارتفعت بعد الربط مع «الداخلية»

نعمل على افتتاح عدد من مكاتب خدمة العملاء ونسعى إلى تحويل جميع خدماتنا إلى إلكترونية

الوزارة حريصة على عدم تراكم الفواتير على المواطنين وخطط لتسديد تلك المديونيات

افتتاح عدة مراكز لخدمة العملاء في جميع مناطق الكويت منها مدينة صباح الأحمد السكنية ثم غرب عبدالله المبارك وقريبا المطلاع

«الكهرباء والماء» خفضت مع بداية العام الدراسي المطالبات على المواطنين لتحصيل المديونيات وسنستأنف ذلك منتصف أكتوبر

دارين العلي



قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد ان نسب تحصيل مديونيات الوزارة ارتفعت بعد الربط مع وزارة الداخلية، داعيا المقيمين إلى المبادرة بتسديد ما عليهم من فواتير للكهرباء باستمرار وتجنب تراكمها لحين وقت المغادرة من البلاد أو إنجاز أي معاملة مرتبطة بوزارة الداخلية كالإقامة وغيرها.



كلام الاستاد جاء في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه مكتب خدمة العملاء في الحكومة مول في مدينة صباح الأحمد السكنية كأول جهة حكومية تفتتح مركزها في المجمع لخدمة أبناء المنطقة، وذلك بحضور وكيل الوزارة بالتكليف م.فيصل السميط والوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء فلاح المطيري ومدير مكتب الوزير سعد الظاهر وعدد من قيادات الوزارة.



وأكد الاستاد حرص الوزارة على خدمة جميع عملائها، مشيرا إلى أن افتتاح هذا المكتب خير دليل على حرص الوزارة على الوصول إلى المستهلك وتقديم أفضل الخدمات من خلال فريق الوزارة المتميز في قطاع خدمة العملاء، لافتا إلى أن مدينة صباح الأحمد السكنية تعتبر بعيدة عن العاصمة لذلك «حرصنا على أن نوفر جميع خدمات الوزارة في المدينة من خلال ذلك المركز دون الحاجة للذهاب إلى الوزارة».



وتحدث عن خطة الوزارة بافتتاح عدة مراكز لخدمة العملاء في جميع مناطق الكويت منها مدينة صباح الأحمد السكنية، ثم مركز غرب عبدالله المبارك وقريبا افتتاح مركز المطلاع لتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين في الكويت، مشددا على ان الوزارة في الوقت نفسه تعمل على تحويل جميع خدماتها إلى خدمات إلكترونية، حيث إنها قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.



وحول تحصيل مديونيات الوزارة التي تتراكم على المواطنين، أكد أن الوزارة حريصة على عدم تراكم الفواتير على المواطنين، لذلك حرصت على وضع الخطط لتسديد تلك المديونيات، وهو أمر يأتي في صالح المواطنين في المقام الأول إلا ان الوزارة خفضت مع بداية العام الدراسي المطالبات على المواطنين، حرصا منها على دعم أرباب الأسر، الا انها ستستأنف في منتصف شهر أكتوبر المقبل خطتها في تحصيل مديونياتها.



ولفت إلى أن هذه الخطط تسير في خط متوازٍ لحث باقي قطاعات الدولة سواء كان القطاع الصناعي أو القطاع النفطي والجهات الحكومية على الدفع.



وحول مشروع العدادات الذكية في مرحلته الثانية، قال ان المناقصة قيد الطرح وعقب توقيعها سنرى العدادات الذكية في كل المنازل.



وثمن الجهود المتميزة لحملة ترشيد الكهرباء والماء، لافتا إلى انه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك خطط لزيادة فعالية خطة الترشيد.