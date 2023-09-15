عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة مبارك الكبير الصحية د.باسمة القلاف عن افتتاح عيادات أمراض «النساء والولادة» في مركز مبارك عبدالعزيز الحساوي الصحي في منطقة حطين.



وذكرت في تصريح لـ «الأنباء»: «انه تم الافتتاح بحضور ورعاية مدير منطقة مبارك الكبير الصحية د.وليد البصيري ورئيس الهيئة الطبية بمستشفى جابر الأحمد د.منال جابر، مشيرة الى أن الافتتاح يأتي من منطلق التوسع في الخدمات الصحية وتقديم خدمات صحية متكاملة لسكان منطقة جنوب السرة، حيث ستخدم مناطق «الشهداء - حطين» السلام - الصديق - الزهراء».



وأفادت بأنها عبارة عن عيادتين وعيادة السونار، لافتة الى انه سيتم التوسع مستقبلا.



ونوهت الى أن العيادات موزعة على أن تكون في يومي الأحد والثلاثاء مخصصة لأمراض النساء والولادة، والاثنين والأربعاء للحوامل، والخميس للفئتين.