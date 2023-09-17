قـال تـقـريـر الـشال الأسبوعي إن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أصدرت آخر البيانات التفصيلية عن إحصاءات السكان والعمالة بنهاية يونيو 2023، والتي توضح أن عدد السكان الإجمالي في الكويت بلغ بنهاية يونيو 4.824 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نموا بـ 1.8% مقارنة مع نهاية 2022 البالغ 4.737 ملايين نسمة، أي بزيادة 87 ألف نسمة في 6 أشهر.



وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق ارتفاعا بنسبة 8.0% في عام 2022 مقارنة بتراجع بنحو -6.1% في عام 2021. وبلغ الارتفاع المطلق خلال نصف عام نحو 86.8 ألف نسمة.



وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 13.6 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 0.9% (1.8% المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.531 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين قليلا من جملة السكان من نحو 32.0% في نهاية عام 2022 إلى نحو 31.7% وفق الأرقام الأخيرة.



ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 779.8 ألفا عدد الذكور البالغ نحو 751.3 ألفا. وارتفع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 73.2 ألف نسمة، أي بمعدل ارتفاع قاربت نسبته 2.3%، وبلغ عددهم نحو 3.293 ملايين نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2013 - يونيو 2023 بلغ نحو 1.8%. وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.965 مليون عامل أي ما نسبته نحو 61.5% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.7% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت نحو 75.2%.



وعند مقارنتها مع نهاية يونيو 2022، نجد نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت قد انخفضت من نحو 17.9% إلى نحو 16.5% في يونيو 2023، بينما ارتفعت قليلا نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 51.4% في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد أن كانت عند 50.8% في نهاية يونيو 2022، وبلغت نسبة عمالة الإناث من جملة العمالة في الكويت نحو 29.8%.



وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 16.7 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 490 ألف عامل، مرتفعا من نحو 473.3 ألف عامل في نهاية يونيو 2022. وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 388.7 ألف عامل، أي ما نسبته 79.3% من إجمالي عدد العاملين الكويتيين، وهي نسبة مغايرة لما تذكره الإدارة المركزية للإحصاء البالغة 80.1% والهيئتان حكوميتان.



بينما انخفض عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 2.8 ألف وظيفة، وبنسبة بلغت -3.7% مقارنة بنهاية يونيو 2022. ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة قد ارتفعت إلى نحو 28.2 ألف عامل، أي ما نسبته 5.8% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 24.5 ألف عامل أو ما نسبته 5.2% في نهاية يونيو 2022. وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 501.1 ألف عامل أي ما نسبته 10.4% تقريبا من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 77.6%.