تنطلق اليوم الاحد حافلات النقل المدرسي من مواقع شركة النقل العام الكويتية المتمركزة في منطقة امغرة والفحيحيل، والمخصصة لخدمة طلاب مدارس محافظات حولي بـ100 حافلة ومحافظة الفروانية بـ 155، وبـ 125 للتعليم الديني و300 لتعليم الخاص وذوي الاحتياجات الخاصة و40 حافلة لمدارس الامانة التابعة للتعليم الخاص و40 لفصول الموهبة والابداع التابعة لمركز صباح الأحمد للموهبة والابداع بإجمالي 760 بسعة 22 راكبا، ومنهم 40 حافلة بسعة 12 راكبا، تخدم اكثر من 16500 طالب تقريبا، حاملة شعار الخدمة الجديد، K-SCHOOL تطبيقا لاستراتيجية الشركة للسنوات العشر القادمة للتفرد بخدمات مميزة وبجودة عالية ومهنية وخبرة كبيرة لأكثر من 60 عاما والتي كانت لها السبق والأولوية في تقديم خدمات النقل البري.



وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية م.منصور السعد ان انطلاق الحافلات اليوم وبهذا العدد له دلالاته الكبيرة، اهمها ان شركة النقل العام التي هي تحت الإدارة الكويتية قادرة على تقديم خدمات النقل ومساندة للقطاعين الحكومي والخاص، والتي تهدف الى تذليل الصعاب وتقديم أفضل الحلول للنقل النقل البري المختلفة.



وبين المنصور في بيان صحافي ان كل الإمكانيات التي تتمتع بها الشركة، مسخرة لخدمة الطلاب، مضيفا ان هذه العمليات التشغيلية جاءت بعد فوز شركة النقل العام الكويتية بالمناقصات التي طرحت، والتي من اهم بنودها تقديم افضل الاسعار والخدمات.



من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع النقل في شركة النقل العام الكويتية محمد الفهيد ان هذه الانطلاقة تأتي بعد اعمال استغرقت أكثر من سنتين من الاعداد والتجهيز والتعاقدات المساندة لتجهيز اعمال النقل والتشغيل وبالتعاون مع الجهات الحكومية.



بدوره، ذكر مدير النقل الخاص بشركة KPTC م.محمد الفيلكاوي ان انطلاق العمليات التشغيلية يأتي اليوم بالتعاون مع كثير من الشركات والإدارات، بهدف تقديم خدمات متنوعة، مضيفا بان الحافلات المتعاقد عليها مع وزارة التربية لنقل الطلبة، مجهزة بأنظمة التتبع عبر الساتلايت GPS لمعرفة حركة الحافلات وأماكن توقفها وتواجدها لضمان تقديم افضل الخدمات والدعم في حال الأعطال والمساندة.