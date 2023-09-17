بعدما أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورة للممثلة الأميركية آمبر هيرد أثناء فترة صداقتهما، كشفت الأخيرة أنها لم تعطه الإذن بمشاركة الصورة.



ولم تمنح هيرد الإذن لماسك بمشاركة صورة لها وهي ترتدي ملابس تنكرية، مثل شخصية «ميرسي» من لعبة الفيديو الشهيرة أوفرواتش، وفقا لما نقلته «العربية نت» عن موقع «pagesix».



وقال مصدر للموقع الإلكتروني، إن الممثلة «لم تمنح الإذن لإيلون باستخدام الصورة»، وكان من المفترض أن تظل «خاصة».



كذلك انزعجت هيرد لأن إيلون طلب منها عدة مرات التحدث إلى كاتب سيرته الذاتية والتر إيزاكسون، وهو ما «فعلته... احتراما لإيلون».



وتوضح هذه السيرة الذاتية بالتفصيل كيف طلب مؤسس شركة «تيسلا» من النجمة هيرد ارتداء الزي، وتقمص شخصية «ميرسي» من لعبة الفيديو الشهيرة.



وعلق ماسك على صورة النجمة قائلا: «لقد ارتدت زي ميرسي. كان رائعا»، ما أثار غضب المتابعين الذين وجهوا انتقادات لاذعة إلى رجل الأعمال الشهير.