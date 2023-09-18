أسامة أبو السعود



طالب رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل سعود العازمي بالنظر في دوامات المدارس، مؤكدا أن تغيير الدوام بهذه الطريقة لن يحل الأزمة المرورية بل على العكس ستكون له أضرار كبيرة على أولياء الأمور والعاملين في المدارس.



وقال العازمي في تصريح له: من غير المقبول أن يكون دوام العاملين في المرحلة الابتدائية في الساعة 7.15 وأن يكون لديهم أبناء في المرحلة الثانوية ويتركوهم خارج أسوار المدرسة كون الدوام الثانوي بعد الابتدائي بـ 30 دقيقة، وهذا يتطلب توصيلهم قبل موعد الدوام بساعة كاملة.



وأضاف: لذا نطالب الوزير بإعادة النظر في القرار بما يحقق المصلحة العامة ولا يؤثر على تحصيل الطلاب أو يرهق أولياء أمورهم أو يسبب ربكة في العملية التعليمية.



ووجه الشكر لإدارات المدارس على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية ولايزالون من أجل إعداد وتجهيز المدارس، مطالبا بتوفير الميزانيات اللازمة لذلك وإنجاز ملف الصيانة بشكل عاجل.