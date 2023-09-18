عبدالعزيز الفضلي



شدد وكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان على حرص الوزارة على تهيئة الأجواء التربوية والتعليمية الملائمة للطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي الجديد إذ تم تشكيل فرق عمل لمتابعة تجهيزات المدارس منذ أغسطس الماضي. وأوضح السلطان في تصريح صحافي عقب جولته التفقدية أمس الأحد على عدد من المدارس بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2023-2024 إن الجهات المعنية بالوزارة عملت خلال الفترة السابقة على استكمال متطلبات بدء الدوام المدرسي وتجهيز المدارس حسب الإمكانيات المتوافرة.



وأضاف أن مديري المناطق التعليمية رفعوا تقارير تفصيلية تتضمن أوضاع المدارس التابعة لمناطقهم قبل بدء العام الدراسي الجديد وحسب تلك التقارير تم العمل على تلافي معظم المعوقات والنواقص والملاحظات، من حيث النظافة والتكييف وغيرها من الأمور المتعلقة بالدوام المدرسي والمتبقي ما نسبته 20% من تلك الملاحظات وجار العمل عليها والتواصل مع الجهات المختصة لحلها وتلافيها..



وبين أن من ضمن استعدادات الوزارة أن قطاع المنشآت التربوية والتخطيط أطلق خدمة الخط الساخن عبر تطبيق (واتساب) وبريد إلكتروني (إيميل) خاص لتلقي شكاوى الصيانة الخاصة بالتكييف في المدارس من الإدارات المدرسية.



وقال إن ما يميز تلك الخدمة هي سهولة الربط الداخلي بين قطاع المنشآت وإدارات المدارس وسرعة تقديم الدعم وحل المشاكل التي قد تطرأ مع بداية العام الدراسي 2024/2023.



وبين أن الخدمة ستستمر طوال العام الدراسي لمتابعة كل الأمور التي قد تطرأ في المستقبل مؤكدا حرص وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع على المتابعة الشخصية لكل الاستعدادات والملاحظات والعمل على معالجتها.



من جهة أخرى، قالت مديرة مدرسة الصابرية للبنات نورية العجمي في تصريح لـ «الأنباء» إن اليوم الأول للعام الدراسي الجديد سار على ما يرام وحسب ما تم ترتيب له، مشيرة الى أن المدرسة استقبلت طالباتها بجو محبب للبنات ومن ثم تم تجميع الطالبات في صالة البدنية وإجراء مسابقات ترفيهية لهن مع أولياء امورهن.



وأضافت العجمي انه تم توزيع الكتب الدراسية على الطالبات مع تقديم وجبات افطار متمنية ان يكون عاما دراسيا مليئا بالإنجازات والتوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات.