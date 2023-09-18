الشُّعب الدراسية في الكليات ملتزمة بالضوابط والقوانين المعمول بها في جامعة الكويت

استحداث مسار للباصات للوصول إلى منطقة تحميل وتنزيل الطلبة «دروب أوف زون»



آلاء خليفة



مع انطلاقة العام الدراسي الجامعي الجديد 2024/2023 أمس، قام مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري بجولة تفقدية في كلية الحقوق بالشويخ وكلية العلوم الإدارية والتربية والآداب في مدينة صباح السالم الجامعية وذلك للاطلاع على سير العملية التعليمية، وتذليل جميع الصعوبات أمام احتياجات الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية وجميع مرتادي الجامعة.



وفي هذا الصدد، ذكر د.الظفيري أن الدراسة انطلقت في موعدها دون عوائق، مؤكدا أنه تم استحداث مسار للباصات للوصول إلى منطقة تحميل وتنزيل الطلبة (دروب أوف زون).



وطمأن منتسبي جامعة الكويت بأن جداولهم ثابتة ولا يوجد تغيير فيها، حيث تمت مراجعة جداول الشعب الدراسية، في الكليات والتأكد من عدم مخالفتها للضوابط والقوانين المعمول بها في جامعة الكويت، وهو ما يدل على التزام الجامعة بكل القوانين وتطبيقها، فيما عدا بعض الملاحظات في تسجيل بعض الجداول التي استجدت هذا العام بكلية الحقوق على غير العادة التي جرت في السنوات السابقة، وتم التعامل معها، حيث تم استكمال تلك الجداول الدراسية بنسبة تجاوزت 95% من الطلبة وجار استكمال جداول باقي الطلبة تباعا، دون الإضرار بعملية التسجيل أو التأثير على مواعيد تخرجهم، أما فيما يخص تسجيل بقية مقررات الشعب الدراسية في كليات الجامعة فقد تم الانتهاء منها بالكامل، وتوزيع الجداول على الطلبة، وتمت زيادة أعداد الشعب الدراسية لهذا العام بكليات الجامعة مقارنة بالعام الماضي، كما تمت زيادة عدد الشعب الدراسية بكلية الحقوق إلى ما يقارب 2776 شعبة، وهذا ما يؤكد ولا يترك مجالا للشك على مرونة عملية تسجيل الطلاب، وتوزيعهم على الشعب، والذي يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على مصلحة أبنائها الطلبة ومواصلة مسيرتهم الدراسية بكل سلاسة ويسر، دون التأثير على فترة بقائهم في الجامعة، مشددا بالوقت ذاته على أن الجامعة لن تألو جهدا في تهيئة أفضل الأجواء وتذليل كل المعوقات أمام الطلبة لبداية عام دراسي جديد وناجح.



وأكد أن إدارة جامعة الكويت تتمنى عاما أكاديميا جديدا مليئا بالعطاء وتحقيق الطموحات والرقي والتميز، منوها بأهمية التنوع في الأنشطة والتحصيل العلمي والتي تساعد في تنمية المهارات التي تساهم في الاندماج الفاعل في المجتمع واحترام اختلاف الآراء وهو مطلب أكاديمي حيوي لأي مؤسسة تعليمية، فجامعة الكويت حاضنة للأفكار والتباين والاختلاف والتعاون التي تنقلنا إلى عالم المشاركة في وجهات النظر والأفكار، وتكوين قاعدة صلبة نقف عليها من خلال الطلبة لمجتمع متماسك. وتقدم أ.د.الظفيري بالشكر الجزيل الى وزارة الداخلية على تعاونها المستمر مع جامعة الكويت ومساهمتها في تذليل الصعوبات على مرتادي الحرم الجامعي.



ورافق المدير في الجولة كل من القائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة د. سالم مطرود الشمري، ومدير مكتب مدير جامعة الكويت محمد السليمان، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي، والقائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس، ومراقب الأنشطة والفعاليات في الكليات الإنسانية والعمادات النوعية مرام العوضي.