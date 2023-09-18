آلاء خليفة



مع بداية أول يوم دوام لطلبة جامعة الكويت شهد الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية ازدحاما مروريا امتد على طول الشارع وعند مواقف السيارات.



حيث استقبلت جامعة الكويت يوم أمس الأحد ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023، وبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالبا وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.



وخلال جولة لـ «الأنباء» داخل الحرم الجامعي بالشدادية تابعنا الأوضاع في عدد من كليات الجامعة، والتقينا عددا من الطلبة، حيث قال رئيس رابطة طلبة العلوم الإدارية بجامعة الكويت ناصر الغملاس ان جميع الطلاب حرصوا على الحضور في اول يوم دوام بالجامعة مرحبا بجميع الطلبة ومؤكدا ان الرابطة أبوابها مفتوحة امام جميع الطلبة المستجدين والمستمرين.



وأفاد الغملاس بأن الطلبة واجهوا أمس مشكلة الازدحام المروري في الحرم الجامعي، مؤكدا انها مشكلة ليست جديدة، آملا إيجاد حل لتلك الإشكالية.



ومن جانبه، قال الطالب محمد الصفران «كلية العلوم الإدارية» بجامعة الكويت لـ «الانباء» انه حرص على الحضور منذ اليوم الأول لبدء الدوام بالجامعة، لكن ما يعكر صفو الطلبة في الحضور الى الجامعة هو الازدحام المروري عند بوابات الجامعة وداخل الحرم الجامعي والذي قد يجعل الطلبة في بعض الأحيان وبشكل خارج عن ارادتهم يصلون الى محاضراتهم متأخرين.



بدوره، أوضح الطالب عامر العجمي بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مشكلة الازدحام المروري هي اسوأ ما يواجه الطلاب حيث تسبب في تأخر الطلبة بالرغم من وصولهم الى الحرم الجامعي لكن كان يحتاج الوقت لوصولهم من البوابة الى الكلية ما يقارب ساعة كاملة، وناشد العجمي الإدارة الجامعية إيجاد حل سريع وفوري لمشكلة الازدحام المروري داخل الحرم الجامعي.



وكان ختام جولتنا مع الطالب محمد المناحي بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الذي قال لـ«الأنباء»: الذي ذكر ان اليوم الأول مر بسلام وسلاسة داخل الكلية، ولكن كان له عتب كما لباقي الطلبة فيما يخص الازدحام المروري، متمنيا ان يكون هناك حل سريع وفوري لتلك المشكلة.