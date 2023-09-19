اتفقت جمعية المهندسين الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إطلاق مركز لدعم المبادرين وتقديم الاستشارات الهندسية لهم، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.



جاء ذلك في ختام لقاء رئيس الجمعية م.فيصل العتل مع مدير إدارة الأراضي والمرافق بالصندوق د.برجس الدوسري ومدير إدارة الشؤون الهندسية م.بسمة الجاسم، حيث استقبلهما في مقر الجمعية بحضور عضو مجلس الإدارة م.جلال الفضلي.



وقال العتل في ختام اللقاء إن «المهندسين» سعداء بتأكيد التعاون المثمر مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ مذكرة التفاهم بينهما، وأبدينا استعدادا على التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتطوير للكوادر الهندسية وتقديم الاستشارات الهندسية للمبادرين المتقدمين للعمل تحت مظلة الصندوق.



وأشاد بالحرص الذي لمسناها من القيادات في الصندوق للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الكوادر التطوعية في الجمعية، داعيا كافة الجهات العامة والخاصة إلى التعاون مع جمعيات النفع العام المهنية غير الربحية التي تسهم في دعم جهود المؤسسات العامة والخاصة لتحقيق التنمية البشرية وفتح المجالات أمام الشباب الكويتي، وخاصة المهندسين.



من جهتهم، أبدى كل من الدوسري والجاسم حرص الصندوق على الاستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية وفتح آفاق أوسع في مجالي الاستشارات والبرامج التدريبية الهندسية.