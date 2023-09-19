آلاء خليفة



هنأت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية منتسبي وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي والطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، معربة عن أملها بأن يكون عاما سعيدا على الطلبة وجميع منتسبي بالوزارة، وخصوصا إداريي المؤسسات التعليمية.



وقال أمين صندوق الجمعية عذبي الهاجري: إنه ومع بداية العام الدراسي الجديد يسعدني ان نتقدم بعظيم الشكر والامتنان إلى وزارة الداخلية ورجالها وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على جهودهم الكبيرة في حفظ الأمن والاستقرار، ومقترحهم بتطبيق الدوام المرن في وزارات الدولة، والذي سهل الكثير على المواطنين والمقيمين للقيام بواجباتهم نحو أبنائهم وتوصيلهم إلى مدارسهم، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير حركة السر في الشوارع.



دعا الهاجري وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع تخصيص مواقف لموظفي وزارة التعليم العالي أمام برج السنابل، خاصة أنهم يعانون يوميا من عدم وجود مواقف لسياراتهم، وتأخرهم عن أعمالها بسبب الازدحام الشديد الذي يواجهونه يوميا مع كثرة المراجعين، مشددا على ضرورة إنشاء مبنى لوزارة التعليم العالي، الانتهاء منه في أقرب وقت لحل المشكلة من جذورها.



وطالب الهاجري بضرورة تحسين بيئة العمل وتدريب الموظفين وإعداد البرامج المهنية، وتحسين أوضاعهم المالية والإدارية لما له من أثر إيجابي على أداء العمل وستعود بالنفع على المؤسسات التعليمية.



واختتم الهاجري التجديد بمطالبة الجمعية سرعة تسكين المناصب القيادية والإدارية والإشرافية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة سيصب في مصلحة العمل في المقام الأول والأخير.