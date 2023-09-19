أعلنت شركة بوينج عن تبرعها بقيمة 300 ألف دولار أميركي «ثلاثة ملايين درهم مغربي» من صندوقها للأعمال الخيرية بهدف دعم جهود الإغاثة للمتضررين من زلزال المغرب، وتعهدت الشركة أيضا بمطابقة التبرعات النقدية من موظفي بوينج الراغبين في المساهمة بهذه الجهود، ما يعزز نطاق المساعدات المقدمة إلى شعب المغرب. وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية في شركة بوينج، زياد أوجاكلي: وسط الدمار الذي خلفه الزلزال، نعرب عن تعاطفنا العميق مع الشعب المغربي الذي يعاني من صعوبات لا يمكن تصورها، وزملائي في «بوينج» حول العالم ملتزمون بدعم هؤلاء، ونحن على استعداد للتعاون مع الشركاء المحليين لتقديم مساعدات هادفة تؤدي إلى شفاء المصابين وإعادة الإعمار.



وسوف يتوزع التبرع كالاتي: 150 ألف دولار للصليب الأحمر الأميركي، بالشراكة مع اتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، لتوفير المأوى والغذاء والصحة العقلية وغيرها من وسائل الإغاثة مثل مستلزمات النظافة واللوازم الصحية الأساسية والرعاية الاجتماعية 150 ألف دولار لمنظمة الرعاية الدولية لتوفير المياه والغذاء والدعم الطبي للناجين في حالات الطوارئ.



بدورها، قالت رئيسة قسم التطوير في الصليب الأحمر الأميركي آن ماكيو: بفضل الدعم السخي المقدم من شركة بوينج، نعمل في جمعية الصليب الأحمر العالمية على مساعدة المتضررين من زلزال المغرب، وممتنون لشركاء مثل بوينج، حيث نعمل معهم لتوفير الراحة والأمل للمجتمعات التي أصابتها هذه الكارثة المدمرة.



من جهته، قال المدير التنفيذي للشراكات المؤسسية في منظمة الرعاية الدولية مادن مانيون: التقارير التي تصلنا من منطقة وقوع الزلزال مفجعة، وفريقنا في المغرب أخبرنا بأن مئات الأشخاص ينامون في الشوارع ليلا، مستلقين على بطانيات في حدائق مراكش العامة.