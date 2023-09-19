أحمد خميس



علمت «الأنباء» من مصدر أمني، أن رجال أمن سجن النساء اكتشفوا مجموعة من السجينات يقمن بعمل السحر داخل العنابر مقابل مبالغ مالية.



وأفاد المصدر بأن إدارة السجن المركزي في قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وصلت إليها معلومة تفيد بأن هناك سجينات يمارسن طقوسهن داخل سجن النساء، وعلى الفور تم التحرك والتأكد من المعلومات التي تبين أنها صحيحة، وبعد التفتيش في أحد العنابر التي تم الإبلاغ عنها عثر على صندوق يحتوي على أدوات سحر وشعوذة وأوراق عليها طلاسم غريبة، وعليه تم فتح تحقيق مع السجينات واكتشاف المتهمات في قضية السحر وإحالتهن إلى جهة الاختصاص.