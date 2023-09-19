منصور السلطان



ضمن الجهود الأمنية المستمرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون، قامت الإدارة العامة لشؤون الإقامة بشن حملة أمنية مفاجئة على سوق الخضار والفواكه (الفرضة) في منطقة كبد، أسفرت عن ضبط 107 مخالفين لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات، تمت إحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي السياق نفسه، واستمرارا لرصد ومتابعة كل الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة من رصد عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم على ترويج أعمال منافية للآداب، حيث تم ضبط 74 شخصا بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة بعدد من المواقع ومعاهد المساج في مختلف محافظات البلاد في 18 قضية مختلفة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.