عقد مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ اجتماعه بحضور رئيس مجلس الإدارة م.طلال السرحان، وذلك لاتخاذ عدد من القرارات.



وفي هذا الصدد، قال أمين السر العام محمد الصرعاوي ان مجلس الإدارة وافق على المشاركة في البطولة العربية لسباحة الزعانف للكبار خلال الفترة من 1 حتى 6 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ على أن يترأس الوفد أمين الصندوق محمد الدخيل وبحضور مديرة اللعبة هنادي الزعابي، مشيرا إلى أن الوفد يتضمن عددا من اللاعبين المميزين من بينهم بطل العالم منصور المنصور.



ولفت إلى أن الوفد يحتاج الدعم المالي من قبل الهيئة العامة للرياضة من أجل المشاركة بصورة تليق باسم الكويت، وكذلك إنهاء تفرغات اللاعبين لكي يتسنى لهم الإعداد بأفضل صورة ممكنة، مضيفا ان المجلس قرر تكليف رئيس النادي لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ المقرر إقامته بشرم الشيخ في 2 نوفمبر المقبل.



وأشار الصرعاوي إلى أنه وبناء على تكليف عضو اللجنة الفنية بالنادي فيصل الحربي بإعداد مقترح لائحة الغوص الترفيهي بشأن لائحة ضوابط إنشاء الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة ومراكز الترويح الرياضي والمدارس الرياضية الخاصة والملاعب المفتوحة، وعليه فقد تم إعداد مقترح لائحة الغوص الترفيهي، وبما أن النادي الكويتي للغوص والإنقاذ هو الجهة المعنية والممثلة للاتحاد الدولي للغوص والاتحاد الدولي للإنقاذ في الكويت لذلك تقرر الموافقة على مخاطبة هيئة الرياضة بشأن تشكيل لجنة من الجهات التالية: النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ، الهيئة العامة للرياضة، مركز العمل التطوعي، وزارة الداخلية (خفر السواحل)، وزارة الدفاع (القوة البحرية)، وزارة التجارة، الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية (تطبيق سهل)، ودعوتهم لعقد اجتماع تنسيقي لتحديد السلطات والمهام ومناقشة مقترح لائحة الغوص الترفيهي وإبداء المقترحات والتعديل عليها.



وبين الصرعاوي أن المجلس طلب مخاطبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن دعم وتمويل بحث علمي حول المواد والأدوية والعقاقير الطبية المتعلقة بالمنشطات، مشيرا إلى أن المجلس وافق كذلك على مخاطبة الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بشأن التنسيق مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتشكيل فريق بحث علمي حول المواد والأدوية والعقاقير الطبية المتعلقة بالمنشطات.