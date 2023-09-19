عبدالعزيز الفضلي



أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي عن تبرع جمعية الكشافة الكويتية بمبلغ 50 الف دولار مناصفة للجمعيات الكشفية العربية في المغرب وليبيا، مؤكدا ان ذلك يأتي دعما لإغاثة الأشقاء هناك. وأكد الطريجي عقب اجتماع لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية بحضور امين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي واعضاء اللجنة الكشفية العربية على اهمية تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية لاخواننا في ليبيا والمغرب، وذلك من خلال دعم الجمعيات الكشفية العربية في الدولتين الشقيقتين، شاكرا الدول الخليجية التي سارعت في عمليات الإغاثة ومنها الكويت والسعودية والامارات وقطر التي قامت ببناء جسر جوي دائم لتسهيل وصول المساعدات، داعيا الله بالرحمة للشهداء والشفاء للمصابين.



وردا على سؤال حول الاشادة بسرعة استجابة الكويت لاغاثة المغرب وليبيا، أكد ان الأيادي البيضاء للكويت ممتدة للعالم كله، موضحا ان المجتمعين أكدوا على نجاح الكويت في تنظيم الملتقي الكشفي العربي الشبابي الدولي للتحول الرقمي، لافتا الى انه دليل واضح على ان الكويت سباقة في دعم الشباب وتمكينهم وقدم المشاركون بالملتقى رسالة شكر الى مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية على هذا الدعم غير المسبوق في دعم الشباب لإقامة مثل تلك الملتقيات والفعاليات.



وذكر انه تم التنسيق على دعم دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم مخيمها الكشفي المقررة اقامته خلال ديسمبر وتسخير مختلف الامكانات في جميع الجمعيات الكشفية بالوطن العربي لهذا الحدث ونجاح ودعم المخيم، مبينا انه تم الاتفاق ايضا على التنسيق في دعم المرشحين في انتخابات مجلس إدارة المنظمة الكشفية العالمية.



على صعيد متصل، عقد الأمناء العامون للجمعيات الكشفية العربية اجتماعا تمت خلاله مناقشة العديد من القضايا والأمور المتعلقة بالحركة الكشفية العربية.



وقال أمين عام جمعية الكشافة الكويتية ابراهيم العيد انه تم في الاجتماع بحث انجازات كل جمعية من خلال انشطتها وفعالياتها الدولية، لافتا الى قيام المنظمة الكشفية العربية باستعراض انجازات تلك الدول للعام 2022/ 2023 وأيضا انشطة لجنة الشباب الكشفي.



واضاف العيد ان المجتمعين أوصوا بضرورة المشاركة في مخيم مرموقة والذي سيقام بدولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر المقبل مع أهمية الاستمرار في إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعود بالفائدة على شبابنا.