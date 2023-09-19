دمشق - هدى العبود

رفضت الممثلة السورية نادين خوري مقارنتها مع زميلتها الممثلة منى واصف، معتبرة أن المقارنة بينهما غير عادلة، وقالت لمواقع فنية إن مقارنتها مع واصف خطأ كبير، موضحة: «المقارنة بيننا لا تجوز، هي إنسانة كبيرة وتاريخها عريق جدا، وقدمت أعظم الأعمال، وأعتبر نفسي تلميذة أمامها»، معبرة عن إعجابها الشديد بواصف، مشيرة إلى أنها تعتبرها قامة فنية كبيرة ولا يمكن مقارنتها بأي شخص آخر في الوسط الفني.



وسبق أن أطلت خوري بشخصية «درية خانوم» في مسلسل «العربجي»، مجسدة شخصية امرأة قوية، ما دفع بعض المتابعين والجماهير إلى تشبيهها بشخصية «أم جبل» التي جسدتها منى واصف في مسلسل «الهيبة».



وتتحضر نادين حاليا للبدء بتصوير الجزء الثاني من «العربجي» للمخرج سيف الدين سبيعي، ورفضت الكشف عن تفاصيل التطورات التي ستصيب شخصيات وأحداث المسلسل، ووعدت الجمهور بمفاجآت وبجرعة عالية من التشويق خلال الجزء المقبل.



وعن تكريمها وحصولها على الجائزة التقديرية بسورية، قالت: اعتبرها من ارفع الجوائز وأعلى قيمة من أي جائزة أو أي تكريم حصلت عليه في أي بلد آخر، لأنني كرمت ببلدي بشكل رسمي، وهذا لا يعني التقليل أبدا من أي جائزة حصلت عليها في أي بلد عربي أو أجنبي.