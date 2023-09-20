دارين العلي



أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن بدء إطلاق التيار الكهربائي بمشروع خيطان السكني في أجزاء من قطعة 1 و2، حيث أصبحت الوزارة جاهزة لاستقبال طلبات إيصال التيار لـ 168 قسيمة في القطعتين.



ووزعت الوزارة القسائم التي يمكن إيصال التيار إليها كالآتي:



٭ في القطعة 1 وعددها 95 من القسيمة 191 إلى 201، وقسيمة 402، ومن 506 إلى 549، ومن 564 الى 585، وقسيمة 587، ومن 589 الى 604.



٭ في القطعة 2 وعددها 73 قسيمة وهي كالتالي من 494 الى 510، وقسائم 512 و514 و516 و518 وقسائم 531 و533 و535، ومن 537 إلى 574 وقسائم 576 و578 و580 و582 و584، ومن قسيمة 596 إلى 601.



هذا وأكدت مصادر في الوزارة أنها حريصة على إيصال التيار إلى مختلف القسائم والمدن السكنية الجديدة وفق الجداول المعدة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



ولفتت إلى انه على أصحاب القسائم سابقة الذكر التقدم بطلب إيصال تيار إلى إدارة التمديدات في قطاع شبكات التوزيع، مشيرة إلى انه يمكن تقديم الطلبات إلكترونيا مرفقة بجميع المستندات المنصوص عليها في طلبات إرسال التيار. وأوضحت ان الوزارة تكثف جهودها في المناطق الجديدة سواء من حيث إيصال التيار او تدشين المكاتب الجديدة لخدمة العملاء وخاصة في المناطق البعيدة مثل غرب عبدالله المبارك ومدينة صباح الأحمد السكنية لكي يتسنى للمواطنين الاستفادة من خدماتها دون الحاجة للتوجه للوزارة عدا عن الخدمات المقدمة إلكترونيا والتي تفوق الـ 45 خدمة سواء عبر تطبيق «سهل» أو تطبيقات وموقع الوزارة.