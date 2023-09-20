عبدالعزيز الفضلي



يستكمل أكثر من 40 ألف طفل في مرحلة رياض الأطفال المربع التعليمي بعودتهم صباح اليوم بعد ان سبقهم زملاؤهم في المراحل التعليمية: الابتدائية والمتوسطة والثانوية، حيث يبدأ دوامهم وفقا لمواعيد الدوام المرن في الساعة 7 والربع وينتهي عند الساعة 12 وخمس دقائق.



واستعدت وزارة التربية من خلال مدارسها جيدا لاستقبال الاطفال في رياضهم، وذلك وفق خطة موضوعة لعودة سلسة لأبنائنا الطلبة لمدارسهم.



من جانب آخر، وبحضور وزير ‏التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، أقامت مبادرة «نحميها» برنامجا بعنوان «تأهيل المدارس البيئية 2023/2024» على مسرح ديوان وزارة التربية. وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني: «بهذه المناسبة سنبدأ تدريب 60 مدرسة من مناطق الكويت لتأهيلها وحثها على التعامل مع البيئة وتعزيز الجوائب البيئية لدى نفوس الطلبة والعاملين الإداريين لديها لما هي من الأمور الأساسية في حياتنا وتعاملاتنا اليومية»، منوها بتفاعل المدارس مع مثل هذه البرامج والنشاطات. وثمن السليماني دور وجهود الفريق المشارك في هذه المبادرة التي تهدف الى تأهيل المدارس للتحويل إلى مدارس بيئية مستدامة تعمل على تحقيق أهداف رؤية 2035 مع الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة والتعاون مع المؤسسات العلمية بالكويت، كما تهدف إلى تطوير الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع المحيط بالمدرسة، وتحقيق التنمية المستدامة عبر العمل على تطبيق المعايير الدولية للمدارس البيئية التابعة للمؤسسة الدولية للتربية البيئية FEE، وتحقيق بيئة مدرسية صحية ونظيفة ومستدامة، كما اهتمت أهداف التنمية المستدامة بالغذاء الصحي وتحقيق الأمن الغذائي وجودة التعليم.