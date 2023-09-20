قال إيلون ماسك أن جميع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، المعروف بتويتر سابقا، قد يضطرون إلى دفع رسوم مقابل الدخول للموقع.



وفي محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد ماسك أن تشغيل نظام للدفع هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة الحسابات الآلية «البوتات» التي تستخدم المنصة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركات تيسلا وسبايساكس وإكس: «نستعد إلى الانتقال إلى نظام يتطلب دفع مبلغ شهري مقابل استخدام النظام».



ووفق «بي بي سي» لم يتضح حتى الآن ما إذا كان ما قاله ماسك مجرد تصريحات عفوية أم إشارة إلى خطط مؤكدة لم يعلن عنها بعد.



وأشار مالك موقع إكس للتواصل الاجتماعي في مناسبات سابقة إلى أن الحل الذي يراه مناسبا للتخلص من الحسابات الآلية والحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي هو فرض رسوم مقابل التحقق.



ومنذ استحواذه على تويتر العام الماضي، سعى إيلون ماسك إلى تحفيز المستخدمين على الدفع مقابل خدمة محسنة، والتي تسمى الآن «إكس بريميوم».



وبالفعل، بدأ تقديم الخدمة المميزة بمنح المستخدمين أصحاب الحسابات المدفوعة المزيد من الميزات، مثل حجم التغريدات وزيادة الظهور على المنصة.



رغم ذلك، لايزال بإمكان المستخدمين الدخول على موقع إكس مجانا.