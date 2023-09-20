قام وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أول من امس بزيارة تفقدية لستاد جابر الأحمد الدولي، استعدادا لاستضافة منافسات بطولة «خليجي 26» المقرر إقامتها في الكويت ديسمبر 2024. وترأس الوفد الأمين لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي، وضم أعضاء المكتب التنفيذي ولجنة المنشآت والمرافق.



كما تفقدت اللجنة الخليجية ستاد علي صباح السالم بنادي النصر والمرافق التابعة له.



وفي ذات السياق، من المقرر أن ينظم يوم غد الخميس في الكويت اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي.



من جانبه، أبدى الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي ثقة كبيرة في قدرة الكويت على استضافة نسخة مميزة من بطولات كأس الخليج، مشيرا إلى أن تنظيم الكويت وقدرتها على استضافة نسخة خليجي 23 في وقت قياسي أكبر دليل على أن الأمور ستكون في أفضل حال.



وقال الرميحي في تصريح ان الوفد زار ستاد جابر الدولي، وستشمل الزيارة ملاعب نادي النصر، وملاعب التدريب، وأيضا ستاد نادي الصليبخات، إلى جانب تفقد الأمور اللوجيستية من فنادق وما شابه ذلك.



وأضاف ان الزيارة هي الأولى للكويت فيما يخص ملف خليجي 26، معربا عن تفاؤله بقدرة الكويت على توفير أجواء مثالية، كعادتها في استضافات بطولات الخليج.



وبين الرميحي أن الملاحظات المدونة من قبل الوفد الخليجي على ستاد جابر لا تتعدى المتطلبات الخاصة بالصيانة العادية وأمور الإضاءة، لافتا إلى أن الأمور في غالبيتها إيجابية وبصورة كبيرة.



وشدد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج، على أن معايير الاتحاد الخليجي فيما يخص استضافات بطولات الخليج تتركز على قدرة كل بلد على توفير الأجواء المميزة، إلى جانب ضمان الحضور الجماهيري، وهو ما كان مميزا في الكويت في النسخ التي استضافتها، وأيضا في البصرة بالنسخة الماضية.



وأكد أن بطولات الخليج تحظى بخصوصية كبيرة لدول الخليج وللكويت بصورة خاصة، على اعتبار أنها صاحبة الرقم القياسي في حصد اللقب.