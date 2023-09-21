آلاء خليفة



أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الخارجية للتخصصات الطبية (الطب البشري) في (أستراليا) للعام الجامعي (2023/2024) للطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة (النظام الموحد) أو ما يعادله بالقسم العلمي الحاصلين على الثانوية في عامي (2021-2022 و2022-2023) اعتبارا من 30 سبتمبر الجاري.



وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف لمياء الملحم في بيان صحافي أمس الأربعاء إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع بأهمية زيادة تقديم فرص تعليمية ذات جودة عالية للطلبة الراغبين في دراسة برنامج البكالوريوس.



وأضافت الملحم أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز المنظومة الصحية بكوادر وتخصصات طبية متميزة ذات جودة وكفاءة عالية لسد حاجة سوق العمل في هذا القطاع الحيوي انسجاما مع الخطط الاستراتيجية للدولة.



وأوضحت أنه نظرا لاشتراط جامعات الدول الأجنبية للقبول في السنة التمهيدية في التخصصات الطبية (طب البشري) الحصول على مستوى محدد باللغة الإنجليزية، لذا يشترط للراغبين في التسجيل بخطة بعثات الشواغر تقديم وإرفاق شهادة اختبار الأيلتز (الأكاديمي/ UKVI) بدرجة (6.5) كحد أدنى وألا تقل عن درجة (6) في أي بند من بنود الاختبار أو ما يعادل ذلك للدرجة الكلية والبنود في اختبار التوفل.



وذكرت أن التسجيل الالكتروني في خطة الشواغر سيكون اعتبارا من يوم السبت 30 الجاري حتى الساعة الثانية ظهرا في الثالث من أكتوبر المقبل ولمعرفة الإرشادات وشروط القبول وللتسجيل الدخول مباشرة عبر برنامج الطب البشري من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohe.edu.kw.



وبينت الملحم أنه في حال رغبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2023-2024 أو بخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية أو بعثات التميز بالتقديم لخطة بعثات الشواغر، فإنه يجب عليهم الانسحاب من تلك البعثة حتى يتسنى لهم التسجيل في خطة الشواغر، علما أنه في حال عدم قبولهم في خطة الشواغر فلن تتم إعادة المقعد الذي تم الانسحاب منه.



وثمنت تعاون مكاتب وزارة التعليم العالي الثقافية في دول الإيفاد وما تقوم به من جهود تتواءم مباشرة مع أهداف الوزارة التي تأتي في إطار اهتمام الدولة بالعنصر البشري وتهيئة الفرص لتمكين الشباب الكويتي الواعد من الحصول على بعثات خارجية تتوافق مع جودة مخرجات التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل بهدف تعزيز القدرة التنافسية للكويت عالميا.