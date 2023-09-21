آلاء خليفة



عقد مجلس الجامعات الحكومية صباح أمس اجتماعه الخامس للعام 2023 وذلك برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الحكومية د.عادل المانع وبحضور أعضاء المجلس.



‏وعقب الاجتماع، صرح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية بالإنابة د.جاسم العلي بأن المجلس اطلع وناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأحيط علما بقرار مجلس الوزراء رقم 865 بشأن فك التداخل في الاختصاصات بين كل من جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بشأن اختصاصات مجلس جامعة الكويت واختصاصات مجلس الخدمة المدنية.



‏كذلك تم اعتماد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بشأن إعادة النظر في الضوابط والمعايير العامة لاستمرار الطلبة المفصولين بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام في الدراسة بجامعة الكويت.



‏ كما تمت الموافقة على اقتراح كلية الدراسات العليا بشأن التقويم الدراسي لها وذلك للعامين الجامعيين 2024/2025 ـ 2025/2026.



وأضاف د.العلي أن المجلس أحيط علما بالتقرير الدوري الثاني للجنة تعزيز تصنيف جامعة الكويت المعتمد من مجلس الجامعة.



وأكد ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتعزيز مستوى تصنيف جامعة الكويت مع الاستمرار في تقديم التقرير الدوري النصف سنوي المطلوب من جامعة الكويت وعرضه على مجلس الجامعات الحكومية، متضمنا كل الإجراءات المتخذة من الجامعة لتحسين مستوى التصنيف.



وأشار د.العلي إلى ان مجلس الجامعات الحكومية اعتمد مشروع ميزانية جامعة عبدالله السالم للعام المالي 2024/2025 ومشروع ميزانية جامعة الكويت للعام المالي 2024/2025 مع التوجيه للجامعات بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته، وتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن.