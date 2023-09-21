عبدالعزيز الفضلي



عاد أطفال الرياض إلى مدارسهم صباح أمس ليكونوا آخر الملتحقين من المراحل الدراسية بقطار العام الدراسي بعد ان انطلق يوم الأحد الماضي وانتظم فيه جميع طلبة المراحل التعليمية، وقامت الإدارات المدرسية باستقبال الأطفال من خلال إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية بحضور أولياء أمورهم.



في سياق آخر، ذكر الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة، بدأ في حملاته التوعوية في بداية الأسبوع الأول من العام الدراسي 2023/2024، مؤكدا أن الأنشطة المدرسية تسهم في رفع المستوى الثقافي والعلمي لأبنائنا الطلبة من خلال التعاون المشترك مع الجهات الحكومية.



وأكد السليماني أن قوة الإطفاء العام أقامت في مدرسة هشام بن أمية الابتدائية بنين محاضرة توعوية عملية لأبنائنا الطلبة عن الحرائق والمحافظة على سلامة المدرسة وضرورة تجنب مخاطر الحريق وتثقيفهم في عدم العبث في المنشآت التعليمية، وقد قام ضباط قوة الإطفاء العام في تقديم برامج ومحاضرات بطريقة عملية ومباشرة لأبنائنا الطلاب، بهدف توعيتهم بمخاطر الحريق سواء كان في المدرسة أو في البيت، للوقاية من حوادث الحريق.



من جهته، أشار مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام محمد الغريب إلى أن الحملة التوعوية التي تقيمها قوة الإطفاء العام بالتعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات وبالتنسيق مع وزارة التربية انطلقت تحت شعار «عودة آمنة»، وتهدف لتوعية الطلبة عن كيفية تفادي الحوادث والحرائق.



وعودة إلى دوام رياض الأطفال، فقد أكدت مديرة روضة المقدسي هبة الكندري ان دوام اول يوم مر بهدوء ويسر ودون أي عراقيل تذكر ولله الحمد، مشيرة إلى انه تم توفير العمالة الكافية للمدرسة وتجهيزها بالكامل لاستقبال ابنائنا.



واضافت الكندري في تصريح لـ «الأنباء» ان الأطفال كانوا متجاوبين مع معلماتهم دون خوف او ارتباك، موضحة ان ذلك بسبب الدور الكبير للحضانات التي هيأت الطفل قبل دخوله الروضة، وهذا شيء له اثر طيب في نفوس الأطفال، متمنية عاما دراسيا ناجحا لابنائنا في جميع مراحلهم الدراسية.



من جانبها، قالت الموجهة الفنية لرياض الأطفال سهام الربيعة، خلال جولتها في روضة أحد التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، إن استعداد روضة أحد لليوم الأول كان استعدادا مناسبا ومليئا بالأفكار الترحيبية للأطفال بالإضافة إلى أجواء تتسم بالطمأنينة والهدوء. من جانبها، قالت مديرة روضة أحد كوثر بوعباس أن الروضة استقبلت ما يقارب 100 طالب وطالبة في يومها الأول وأن التسجيل للعام الجديد مازال قائما حتى يوم 27 الجاري، كما شكرت بوعباس جهود وزارة التربية على استعدادهم للعام الجديد وحرصهم على المتعلمين من جميع النواحي وتوفير الوجبات الغذائية الصحية المناسبة لهم، متمنية عاما جديدا حافلا بالنشاط والإنجازات.