

آلاء خليفة



بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب نظمت إدارة الأمن والسلامة بالتعاون مع كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت حملة توعوية بمناسبة «اليوم العالمي للقلب»، بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس والمدير الإداري في كلية العلوم الحياتية صالح المسلم، في قاعة الاستقبال التابعة لكلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وتهدف هذه الفعالية للتوعية بأمراض القلب وكيفية الوقاية منها عن طريق التحكم في عوامل الخطر السلوكية، والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي معزز بعادات غذائية جيدة، ووضع خطة تسهم في الإقلاع عن التدخين، علاوة على التوعية بأهمية ممارسة الرياضة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



وفي هذا الصدد، أعرب القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس عن سعادته بإقامة هذه الحملة التوعوية، واستضافة مختلف الجهات من وزارة الصحة لتوعية الطلبة والطالبات ومنتسبي جامعة الكويت ومرتاديها بأهمية المحافظة على صحة القلب، وكيفية الحد من خطر الإصابة بالأمراض.



وأضاف الخميس أن الفعالية عرفت مرتادي الحرم الجامعي بالخدمات التي تقدمها إدارة الأمن والسلامة في داخل الجامعة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة فيما يخص صحة القلب. وفي الختام تقدم الخميس بخالص الشكر لكلية العلوم الحياتية على استضافة هذه الفعالية التوعوية الهادفة.



وعلى هامش الفعالية أقيم معرض توعوي بمشاركة العديد من الجهات التابعة لوزارة الصحة، منها إدارة تعزيز الصحة، ومركز الدبوس لأمراض القلب، وإدارة التغذية والإطعام بقسم التوعية التغذوية، بالإضافة الى الجمعية الكويتية لمكافحة السرطان والتدخين، وجمعية صندوق إعانة المرضى، وإدارة خدمات العلاج الطبيعي، ورابطة السكر الكويتية.