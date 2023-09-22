قال الجيش الإسرائيلي امس، إن دباباته قصفت «منشأتين مؤقتتين» يستخدمهما الجيش السوري بمنطقة مرتفعات الجولان، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.



وأضاف في بيان «الضربة نفذت بعد أن حدد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي المبنيين في المنطقة الأمنية».



وأردف «الجيش الإسرائيلي يحمل النظام السوري المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تحدث داخل أراضيه، ولن يسمح بأي محاولات لانتهاك السيادة الإسرائيلية».



من جهة أخرى، استهدفت طائرة مسيرة دون طيار يرجح أنها إسرائيلية شخصين كانا يستقلان دراجة نارية في بلدة بيت جن غرب العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتلهما على الفور.



وأفاد موقع «عنب بلدي» بأن طائرة استهدفت امس القياديين السابقين في فصائل المعارضة المسلحة جنوبي سورية، أحدهما علي عكاشة ويلقب بـ «أبو جراح» والثاني اسمه الولاء زاهر السعدي ويلقب بـ «أبو علاء»، ما أسفر عن مقتلهما.



صفحات إخبارية محلية نشرت عبر فيسبوك صورا تظهر المنطقة التي تعرضت للاستهداف، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن مقتل شخصين، نفذته طائرة إسرائيلية في بيت جن.



ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن وسائل إعلام سورية خبر الاستهداف، مشيرة إلى أن القتيلين ينتميان إلى «حركة الجهاد الإسلامي» المدعومة إيرانيا.