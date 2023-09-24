القاهرة - مجدي عبدالرحمن



دعا نائب مجلس النواب والقيادي في لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء خالد خلف الله جميع المصريين في الخارج الذين تم قيدهم في جداول الناخبين إلى المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتباره استحقاقا دستوريا يمارسونه لأول مرة في حياتهم.



وقال في حواره مع «الأنباء» انه على جميع المصريين في الخارج أن يشاركوا بإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الكبير، وإلى تفاصيل الحوار:



كم تتوقع نسبة مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية؟



٭ يجب أن يكون المصريون في الخارج في طليعة المشاركين في هذا العرس الديموقراطي الكبير الذي يشهده العالم ويتابعه، وأتوقع ألا تقل نسبة مشاركتهم عن 90%.



ما رأيك في الغرامات التي لا توقع على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات؟



٭ أرى ضرورة أن تحال كشوف بجميع من يحق لهم التصويت ويتقاعسون عن أداء هذا الحق الدستوري إلى النيابة العامه لتوقيع الغرامات، بل وأرى انه يجب أن تتضاعف الغرامة لضمان المشاركة.



كيف يمكن أن نضع مزيدا من الضمانات لسير العملية الانتخابية؟



٭ أرجو من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تمنع أي ناخب يدلي بصوته من خلال استخدام قلم يحمله هو، وعلى الناخب أن يلتزم باستخدام القلم الذي تضعه لجان الاقتراع حتى لا تتكرر مأساة الإخوان المسلمين عندما عمدوا الى استخدام أقلام يتطاير حبرها بعد ساعات قليلة ويبطل الصوت ليكون ذلك في صالحهم.