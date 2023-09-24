د.محمد العبدالجادر: ارتفاع أرباح النصف الأول نتيجة الأداء العام التشغيلي والسعي المستمر لتقديم أفضل الخدمات

م.صالح العثمان: نمو الأرباح نتيجة تنفيذ خطة مجلس الإدارة الإستراتيجية.. والتركيز على نقاط القوة بالشركة



استمرت شركة المرافق العمومية في تسجيل قفزات نوعية على مستوى الأداء والخدمات نتج عنه تحقيق أعلى أرباح في تاريخ الشركة، وبالتالي يعود عائدها على الدولة حيث تملك الهيئة العامة للاستثمار الشركة ملكية كاملة، فقد اظهر تقرير النصف الأول من عام 2023 ارتفاعا ملحوظا للأرباح الصافية وفق أعلى المستويات.



وفي هذا الصدد، صرح رئيس مجلس الإدارة د.محمد العبد الجادر بأن الأرباح لشركة إدارة المرافق العمومية في النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة تقارب 40% وبلغت 5.22 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 3.74 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة 1.47 مليون دينار، مما يمثل ارتفاعا غير مسبوق في الإيرادات التشغيلية، بما انعكس إيجابا بمضاعفة حقوق المساهمين.



وأشار العبدالجادر إلى أن ارتفاع أرباح النصف الأول بشكل رئيسي نتيجة الأداء العام التشغيلي للشركة، وفي إطار سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات ونتيجة تعظيم إيرادات المشاريع التي قامت بتنفيذها من تطوير سوق الذهب المركزي، وتنفيذ العقود الخاصة بمجمعين تجاريين للمدن العمالية وتطوير المواقف العمومية بأحدث التقنيات، إضافة للتشغيل الكامل للمرحلة الأولى للمرافق التخزينية بميناء عبدالله.



من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي م.صالح العثمان بأن نمو الأرباح تحقق نتيجة تنفيذ للخطة الاستراتيجية لمجلس الإدارة وفق خطة تطوير طموحة تعتمد على فلسفة ورؤية واضحة متسلحة بنقاط القوة للشركة، ومساهمة كل فرد من أفراد الشركة للارتقاء إلى أعلى المستويات من حيث الإدارة والتشغيل والأداء لتقديم خدمات متكاملة لعملاء الشركة من أفراد أو شركات أو جهات حكومية.