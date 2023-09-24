تأكيدا لما انفردت به «الأنباء» في عددها الصادر ٢٢ سبتمبر الجاري، أصدرت وحدة تنظيم التامين قرارا بشأن قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية، وذلك انطلاقا من استراتيجية الوحدة الحالية (2023-2026)، وتحديدا هدف الاستراتيجية الخامس، والذي ينص على تشجيع الابتكار وتطوير التنظيم والبنية التحتية الفنية، وذلك في إطار مساعي الوحدة لتحقيق رؤيتها أن تكون أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا، وحدد القرار شروط ممارسة نشاط مستودع التأمين المركزي عبر 46 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة التنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي إن هذه المبادرة المهمة تعتبر إنجازا وطنيا بامتياز سعت الوحدة إلى تحقيقه، بما يجعل الكويت باقتدار أول دولة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير هذا النوع من الأنشطة المعاونة لقطاع التأمين.



من جانبه، قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان إن هدف الاستراتيجية الخامس قد تضمن 7 مبادرات استراتيجية، وكانت أهمها المبادرة السادسة «تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية (Central Insurance Repository)»، والتي جاءت منسجمة مع التوجهــــات الاستراتيجية التنموية للدولة والتي تسعى الى تحقيقها حتى عام 2035 كجزء من رؤية الكويت «كويت جديدة» وبالتحديد «مكانة دولية متميزة، وبنية تحية متطورة، واقتصاد متنوع مستدام».





.. وترخص لـ 4 شركات.. وشخص بمزاولة النشاط



علي إبراهيم



أصدرت وحدة تنظيم التأمين 3 قرارات بالترخيص لـ 4 شركات وشخص بمزاولة النشاط، مع الموافقة على توقف شركة عن ممارسة النشاط بشكل نهائي.



ووفقا للقرار رقم 23/2023، رخصت الوحدة لـ 3 شركات وشخص بمزاولة الأنشطة التأمينية، إذ رخصت لشركتين بممارسة نشاط وساطة التأمين، ولشركة بممارسة نشاط استشاري تأمين، ولشخص بممارسة نشاط خبير اكتواري لشركة تأمين. وقضى القرار رقم 40/2023 بالموافقة على التوقف النهائي لإحدى الشركات عن مزاولة النشاط، كما قضى القرار رقم 41 بأن يمنح ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع إحدى الشركات الأجنبية.