توج فريق نادي القرين بطلا لدورة 3×3 لكرة السلة تحت 17 سنة بعد تغلبه على نظيره الكويت بنتيجة 17-16 في المباراة النهائية التي جمعتهما امس الأول على صالة نادي النصر.



وجاء فريق نادي القادسية في المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره التضامن بنتيجة 19-10 في المباراة التي سبقت المباراة النهائية لتحديد المركزين الثالث والرابع. وشارك في البطولة 10 أندية هي: القرين والكويت والقادسية والتضامن والنصر والعربي والساحل والجهراء واليرموك وكاظمة.



وفي الختام، قام رئيس الاتحاد ضاري برجس وأمين السر المساعد ورئيس لجنة 3×3 عويد العنزي وعضوا مجلس إدارة الاتحاد مشعل محمد وفهد البوص بتتويج الفرق الثلاثة الأولى في البطولة.